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世足運彩／橙軍首戰只拿1分壓力大盤口仍看好 GPT推薦荷蘭勝出、正比2：1

聯合新聞網／ 台北訊
荷蘭隊。 路透
荷蘭隊。 路透

世界盃小組賽F組 荷蘭vs.瑞典

比賽時間：6／20 01：00

荷蘭首戰2比2被日本逼平後，只拿1分已讓晉級路線變窄，面對目前3分在手、首輪5比1大勝突尼西亞的瑞典，橙軍此役不能再把主動權讓出去。瑞典當然有本錢踢得更從容，但也正因榜首位置在手，心態上未必非得冒險搶攻，反而給荷蘭製造一場必須壓上、必須拿3分的盤勢背景。

國際不讓分平均賠率開出荷蘭勝2.003、和局3.86、瑞典勝3.923，表面看瑞典首戰火力更亮眼，賠率卻沒有明顯往客隊傾斜，這就是莊家態度值得玩味之處。瑞典近況場均拿分更高，門前製造險境的把握度也比荷蘭好，市場仍把主勝壓在兩倍附近，代表荷蘭名氣之外，還有必勝題材與反彈預期支撐；但這也不是毫無陷阱的熱盤，瑞典的冷門空間仍在。

兩隊過往交手不缺火花，2010年歐洲盃資格賽荷蘭曾4比1重擊瑞典，隔年瑞典又以3比2扳回顏面；2018世界盃資格賽兩回合則有1比1、荷蘭2比0的結果。這些比分顯示，荷蘭面對瑞典並非穩吃，但主動進攻時仍能打出壓制力。

投注方向以荷蘭不讓分勝出為主，大小球節奏偏向2到3球之間。瑞典有反擊與進球能力，荷蘭後防也未到完全穩固，參考比分抓荷蘭2比1勝出較合理。

主推薦：

荷蘭不讓分勝

其他推薦：

正確比分荷蘭2：1瑞典

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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