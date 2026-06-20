世足運彩／少久保健一日本還是有料！ 預計下半場突破突國防守主推全場2~3球

世界盃小組賽F組 日本vs.突尼西亞

比賽時間：6/21 12：00

大家喜愛的日本對第2輪來了，由於第1輪與荷蘭踢和，現在起2場比賽都要贏，而且要贏得漂亮才夠。

突尼西亞在首輪1：5敗給瑞典，馬上撤換總教練，由上一屆帶領沙烏地擊敗冠軍隊阿根廷的雷諾斯臨時接掌兵符。這樣臨時接兵符不會有突然設計的進攻讓球員嘗試，反倒是強化防守是當務之急，因為他來的任務是止血，所以突尼西亞會利用強壯的身體跟日本對碰，日本在上半場必須突破這樣的陣地堅守策略，在前30分鐘或許不能進球，30分鐘後就必須強行去突破了。

突尼西亞在非洲區資格賽創下首支在資格賽0失球晉級的紀錄，卻在首戰被瑞典打得亂七八糟，畢竟他們還是有不錯的防守陣型，就看在雷諾斯堅持之下能不能貫徹。

日本久保健一上一場膝蓋受傷，沒隨隊飛去墨西哥，但是日本球員還是很有料，至少會比南韓有看頭。

主推薦：

總進球數：2至3球

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運彩盤 日本 讓分 0：1