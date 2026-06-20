世足運彩／德國讓球升盤增加阻力 三叉戟應能破象牙海岸鋼鐵防線看好2：0勝

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽E組 德國vs.象牙海岸

比賽時間：6/21 04：00

E組迎來第二輪的強強對決。由德國對決象牙海岸。對德國來說，這不只是延續首輪大勝氣勢、力爭分組第一的關鍵戰，更是向全世界宣告奪冠決心的重要一戰。

德國在首輪血洗庫拉索的7-1大勝中，由維爾茨（Florian Wirtz）、穆西亞拉與哈弗茨組成的進攻三叉戟狀態火熱。然而，球隊能將邊路進攻打得如此立體，最大功臣當屬展現極大活力的納撒尼爾·布朗（Nathaniel Brown）。 Brown在首戰以強大的上下折返能力大範圍覆蓋邊路，數次前插參與戰術換位，為前線提供了高質量的寬度支援。

象牙海岸首輪1-0乾淨俐落地擊敗南美勁旅厄瓜多後士氣正盛。雖然首輪面對厄瓜多時，對手曾三度擊中門框，象牙海岸的防線略顯驚險，但這也及時為球隊敲響了警鐘。由凱西、迪亞洛與瓦希組成的快速反擊線，將是德國隊防守端、特別是需要考驗攻守轉換速度的地方。

盤口分析：

亞洲盤初盤落在德國讓0.75球，隨著資金進駐，目前後續統一升盤至德國讓1球。

在德國首戰7-1大勝的極高熱度下，盤勢是順應市場預期升盤至1球，利用高水與整球盤的獨贏門檻來製造阻力。這種升盤邏輯有效保護了強勢方。結合兩隊攻防狀態，本場建議關注德國取勝。

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德國 -1（運彩盤 德國 不讓分勝）

預估比分：德國 2：0 象牙海岸

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