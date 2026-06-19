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世足運彩／海地在這裡就是榮耀 森巴軍團將傾盡全力刷分推巴西打穿讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
巴西面對世界排名較低的海地，預計將憑藉強大火力與速度全力刷分，主推巴西讓分，並可留意大分與巴西單隊進球數。 路透
巴西面對世界排名較低的海地，預計將憑藉強大火力與速度全力刷分，主推巴西讓分，並可留意大分與巴西單隊進球數。 路透

世界盃小組賽C組 海地vs.巴西

比賽時間：6／20 08：30

五屆世界盃冠軍巴西隊，首戰在當家球星內馬爾缺陣下，開賽就遭遇摩洛哥猛烈攻勢，僅21分鐘就遭摩洛哥攻破球門得分，後來靠維尼修斯的追平球才免於落敗。

巴西現役主力幾乎都效力於歐洲五大聯賽，而效力於皇家馬德里的維尼修斯、羅德里戈和巴薩隆納的拉菲尼亞，都有極強的單兵突破能力，全力衝擊海地防線。尤其是維尼修斯頂尖的盤扭技術和瞬間爆發力，使他成為巴西鋒線上最具破壞力的武器。

目前世界排名84名，且時隔52年再度站上世界盃舞台的海地，首戰0：1不敵蘇格蘭，面對巴西恐承受更大壓力。海地主力陣容多為次級聯賽球員，其訓練強度和巴西就有等級差別。而海地真正可能威脅巴西球門的是定位球。 Bellegarde右腳弧線球技術，是海地隊罕見的歐洲頂級水準，就看他是否能把握住這進球窗口。

在雙方過去三次交手中，巴西取得全勝戰績，在2016年百年美洲盃更以7：1大勝海地。在C組尚未取得出線的絕對安全下，巴西絕對傾盡全力進攻求勝，並狂刷進勝球以保進勝球優勢。而海地核心中場萊弗頓•皮耶受傷缺陣，恐令海地陷入控球危機及被動挨打局面。

巴西進攻有技術有能力有速度，目標只有一個：睽違24年，再次捧起大力神盃。而海地，世界排名不高，能站在世界盃這個舞台，就已經創造歷史。雙方都力求能取得好成績。

比賽場地在美國的費城林肯金融球場，是NFL費城老鷹場的主場。氣溫在26-29度間，濕度通常超過70%，對濕熱耐受度高的海地來說反而是優勢。只要撐過開局壓力，並把比賽拉到溼熱程度開始影響巴西球員體能的60分鐘後，海地搶分不無可能。而巴西欲得勝，最好一開始30分鐘內就密集搶分，不給海地追分機會。

主推薦：

巴西讓分

其它參考推薦：

總分3.5大分、巴西單隊3球以上、總角球數大於9.5

2026世足賽

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