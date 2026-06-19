快訊

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

Uber Eats外送員毒駕被逮 客人等不到炸雞到場自取「直接目睹」傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／巴西傷兵與多線疲憊考驗 海地有爆冷訊號Gemini看好受讓穩穩過關

聯合新聞網／ 台北訊
海地創造進攻機會的品質有所提升，有機會咬住巴西受讓過關。 路透
海地創造進攻機會的品質有所提升，有機會咬住巴西受讓過關。 路透

世界盃小組賽C組 海地vs.巴西

比賽時間：6／20 08：30

隨著國際密集賽事的推進，歐洲頂級聯賽與國家隊多線作戰的體能隱憂，已成為傳統強權在世界盃賽場上的最大痛點。身為奪冠熱門的巴西隊，陣中主力球星在鐵人賽程下，體能狀況顯然已達臨界點。首戰與摩洛哥握手言和，便暴露出森巴軍團攻守轉換時的疲態。在王牌前鋒內馬爾持續因傷缺陣的情況下，次賽強碰以逸待勞的海地，巴西如何調配主力並克服體能瓶頸，成為此役的重要關鍵。

從目前分組形勢來看，僅積1分的巴西此戰非贏不可。國際不讓分賠率開出主隊勝1.952、和局8.683、客隊勝14.45，顯現出莊家對巴西實力的基本信心，但也對其比賽推進的掌控度有所保留。歷史上雙方雖曾有美洲盃7比1的懸殊紀錄，但近期海地創造絕佳進攻機會的品質有所提升，甚至在數據上觸發了潛在的爆冷警報。

然而，考量兩軍跨洲賽程的強度落差與市場共識，此役盤口投資價值依舊傾向南美豪門。預計巴西將憑藉門前製造險境的把握度，最終以2比1險勝海地，順利拿下寶貴的三分，而海地將穩穩受讓過關。

主推薦：

巴西2：1勝海地

其他推薦：

海地受讓

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup31 海地 巴西 Gemini

延伸閱讀

世足運彩／兩隊都少靈魂人物但莊家更看好森巴軍團 Gemini預測「巴西2：1險勝」

世足運彩／克服體能硬傷！藍白軍團強勢出擊沙漠之狐 Gemini看好阿根廷2:1

世足運彩／對決日本體能成隱憂 但數據與歷史優勢Gemini看好荷蘭2:1勝出

世足運彩／體能成考驗！象牙海岸硬碰厄瓜多Gemini主推雙方和局

相關新聞

世足運彩／踢平等於同陷淘汰邊緣 比賽不會保守Gemini看好3球以上、土耳其2：1或3：1

土耳其在世足小組賽D組首輪失利後，面對巴拉圭急需搶分。兩隊皆為0分，此戰平局將推向淘汰邊緣。投注市場看好土耳其勝出，預測總進球數將達3球以上。

世足運彩／莊家低估星月軍團樂收甜盤！Gemini看好土耳其2：1勝巴拉圭

D組次輪迎來攸關晉級的生死之戰，首戰雙雙吞敗的土耳其與巴拉圭此役退無可退，雙方目前積分皆墨，面臨著極其沉重的分組晉級壓力。這場雙方都「輸不起」的關鍵對決，直接引爆了兩軍的必勝心態。特別是陣中爆出內鬨傳

世足運彩／巴西傷兵與多線疲憊考驗 海地有爆冷訊號Gemini看好受讓穩穩過關

巴西隊在世界盃小組賽中面臨傷兵與疲憊挑戰，將於6月20日對陣海地。巴西急需贏得比賽以扭轉困境，預測最終將以2比1小勝海地，並對其受讓投注給予關注。

世足運彩／森巴軍團首戰失威別追大勝劇本 GPT預測巴西2：1小勝海地

巴西在世界盃小組賽C組首戰將對海地，雖為排名第6的強隊，但賠率並不低，反映市場對其進攻效率的疑慮。預測巴西將以2比1小勝海地，控制比賽主導權，但強調不宜過度追求大勝。

世足運彩／實力評分碾壓蘇格蘭 Gemini看好摩洛哥不讓分勝、正比1：2

摩洛哥將於世界盃C組賽中迎戰蘇格蘭，實力評分顯示摩洛哥占優。面對蘇格蘭的防守挑戰，摩洛哥有望藉由靈活傳導贏得比賽，預測比分為1比2。

世足運彩／蘇格蘭開門紅但摩洛哥含金量更高 GPT推薦正比1：2

蘇格蘭將在6月20日對陣摩洛哥，雖然首戰小勝海地，但摩洛哥與巴西的平局顯示其實力不容小覷。專家預測，摩洛哥勝利的投資價值更高，合理比分為1比2。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。