世足運彩／實力評分碾壓蘇格蘭 Gemini看好摩洛哥不讓分勝、正比1：2

世界盃小組賽C組 蘇格蘭vs.摩洛哥

比賽時間：6/20 06：00

2026世界盃C組次輪焦點大戰，由首輪戰平巴西的北非雄獅摩洛哥，正面迎戰暫居榜首的蘇格蘭。本場勝負關鍵在於蘇格蘭英超等級的中後場防線，能否頂住摩洛哥邊路核心球星的犀利突破。面對實力評分相差近千分的巨大鴻溝，蘇格蘭的歐式身體對抗與防守紀律性，將在今晚迎來本屆賽事的最嚴峻考驗，邊路的關鍵對位將直接左右比賽勝負。

雖然蘇格蘭首輪以1比0小勝海地暫居小組第一，但近期的全場攻守氣勢顯然因先前賽程對手較弱而有所虛高。反觀上屆世界盃四強、世界排名高達第7的摩洛哥，首輪強勢逼平森巴軍團，且在歷史交手上，摩洛哥曾有3比0大勝蘇格蘭的絕對心理優勢。國際不讓分賠率客勝開出低賠2.137，顯示莊家在盤勢上並未被蘇格蘭暫時的積分領先所迷惑，依然深信摩洛哥的硬實力。

兩隊在實力評分上存在壓倒性差距，摩洛哥不論在比賽推進的掌控度，還是門前製造險境的把握度都高出一籌，此役不讓分盤口具有極高的盤口投資價值。在分組晉級的搶分戰意下，摩洛哥勢必主導攻勢，預期將以靈活的傳導撕裂蘇格蘭防線，參考比分看好1比2，由摩洛哥帶走勝利。

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摩洛哥不讓分勝、正確比分蘇格蘭1：2摩洛哥

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網