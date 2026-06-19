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世足運彩／地主美國贏了首戰食髓知味 澳洲教科書防守反擊跟你互轟推薦大分與大角

聯合新聞網／ 文/鬍子哥
美國與澳洲之戰預期形成互轟，美國主場與壓迫進攻強勢，澳洲則以教科書級防反應戰，看好大分與角球偏大。 法新社
美國與澳洲之戰預期形成互轟，美國主場與壓迫進攻強勢，澳洲則以教科書級防反應戰，看好大分與角球偏大。 法新社

世界盃小組賽D組 澳洲vs.美國

比賽時間：6/20 03：00

美國在首戰以高位壓迫防守打得巴拉圭措手不及，上半場就取得3：0領先，總教練果斷換人，保護幾名主力球員，避免在巴拉圭瘋狂粗暴搶攻之下受傷。這一場迎戰第1輪爆冷擊敗土耳其的澳洲，美國的後防就要面臨較嚴厲的考驗，畢竟澳洲的身材很會用高空轟炸，美國會進球，卻也難以抵抗澳洲的進球。

澳洲首戰的組織戰低位防守防守反擊，被譽為教科書等級的案例，全場37%的控球率，能利用僅有的8次射進2球，現在面對地主美國的主場優勢，力求不輸為原則，這樣的話至少4分積分，最後一輪對巴拉圭只要和局，就可以晉級。當然美國會主控場面，澳洲的防守反擊加上身材的條件，還是足以跟美國抗衡。

這樣的互轟，兩隊都進球，大球就很容易踢出來。這兩隊又都是很會製造角球的球隊，大角也是不錯的選項。

主推薦：

總分2.5大分

其它參考推薦：

角球大於8.5

2026世足賽

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