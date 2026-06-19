世足運彩／沒把蘇格蘭1勝當回事 跟莊家走看好摩洛哥不讓分2：1勝出

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽C組 蘇格蘭vs.摩洛哥

比賽時間：6/20 06：00

C組迎來攸關晉級的關鍵戰。這場對決由首輪逼平巴西的摩洛哥，對決暫居小組第一的蘇格蘭。對摩洛哥來說，這不只是展現上屆四強底蘊的機會，更是要在這組中突圍、奠定晉級優勢的重要一步。

摩洛哥進攻端最關鍵的點是邊路核心哈基米（Achraf Hakimi），與剛剛傳出已被德甲豪門拜仁慕尼黑以5500萬歐元天價敲定簽約的超級新星賽巴里（Ismael Saibari）。在這種關鍵戰中，賽巴里首輪對陣巴西時展現出的破門能力，將是撕開對手防線的最強武器。

蘇格蘭首輪擊敗海地後士氣正盛，目前手握3分暫居第一。隊長羅伯森（Andy Robertson）在左路的協防、麥克托米奈（Scott McTominay）與麥金（John McGinn）在中場的後插上與身體對抗，是摩洛哥本場必須全面戒備的地方。

盤口分析：

亞洲盤目前從0.25球升到0.75球，是給予摩洛哥極大的信心，即使蘇格蘭首戰贏海地，但盤口仍完全像摩洛哥傾斜，這代表莊家不把踢海地的勝仗當作一回事。結合近況來看，建議關注摩洛哥取勝。

足彩神釣手推薦：

摩洛哥-0.75（運彩盤 摩洛哥 不讓分勝）

預估比分：摩洛哥 2：1 蘇格蘭

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