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世足運彩／南韓客場硬仗硬拼 墨西哥主場優勢推不讓分和局

聯合新聞網／ 文／超小咖
「太極虎」南韓(圖)對抗地主墨西哥，有望逼和。 歐洲新聞圖片社
「太極虎」南韓(圖)對抗地主墨西哥，有望逼和。 歐洲新聞圖片社

世界盃小組賽A組 南韓vs.墨西哥

比賽時間：6／19 09：00

墨西哥坐擁主場優勢，並且首輪2球完勝南非，而南韓上仗亦逆轉捷克韌性十足。本場小組賽第2輪將在位於北美洲的墨西哥薩波潘舉行，南韓在首戰後仍繼續留在瓜達拉哈拉訓練，免卻舟車勞頓之苦。

墨西哥首仗憑前鋒祖利安基洛尼斯及魯爾占美尼斯各進1球，以2球淨勝南非，但陣中主力後衛施薩•蒙迪斯上場領到紅牌，此役被禁賽，缺席與南韓的關鍵一戰。其後防線需重新佈陣，面對南韓極具速度與跑動能力的鋒陣陣容線，是否能扛住南韓的快速反擊，需格外注意。而陣容年齡偏高，面對高強度逼搶時中場控制力易失控，是墨西哥的最大隱憂。

南韓隊擁有孫興愍、李剛仁等眾多旅歐明星，具備高強度前場壓迫與快速攻守轉換能力。即使比分落後，球隊也展現了統治力，終於拿到至關重要的3分。

兩隊首輪全取3分，勝者將鎖定出線權並佔據淘汰賽有利位置，敗者則要在末輪陷入苦戰。南韓擁有不服輸的強烈民族精神與鬥志，而墨西哥擁有必勝決心。

主推薦：

和局

其它參考推薦：

兩隊是否進球：是、總進球數：2-3球

2026世足賽

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