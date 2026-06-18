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世足運彩／晉級生死戰地主退無可退 加拿大強攻卡達殘防Gemini推3:0或3:1

聯合新聞網／ 台北訊
「楓葉大軍」加拿大(圖)退無可退，對卡達勢必要取勝。 法新社
「楓葉大軍」加拿大(圖)退無可退，對卡達勢必要取勝。 法新社

世界盃小組賽B組 加拿大vs.卡達

比賽時間：6/19 06：00

2026年美加墨世界盃B組次輪即將上演關鍵對決。地主國之一的加拿大在首輪以一比一與波士尼亞與赫塞哥維納戰平，目前分組四隊積分與得失球完全相同。面對極其嚴峻的晉級壓力與退無可退的必勝心態，身為共同主辦國的楓葉軍團已無退路，勢必要在上萬家鄉球迷面前展現強烈企圖心，全取三分。

從國際盤口分析，莊家開出主勝1.308的極低賠率，與客勝11.5的懸殊差距，充分彰顯對地主的信心。加拿大不僅在團隊整體實力評分與近期表現佔盡優勢，其近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度同樣高出一籌。相較之下，防守薄弱的卡達在首輪面對瑞士雖爆冷戰平，但防線漏洞百出，此役將面臨嚴峻考驗。

此役地主求勝戰意極高，在門前製造險境的把握度與創造絕佳進攻機會的品質均明顯勝過卡達，此番對決極具盤口投資價值。在強大進攻火力的加持下，地主預計將主導戰局，預測本場將開出進球數3球以上的大比分格局，參考比分看好加拿大以3比0或3比1輕鬆過關。

主推薦：

正確比分加拿大3：0或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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