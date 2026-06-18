世足運彩／B組混戰十字軍團瑞士防線穩固 對決波赫Gemini看好正確比分2:1

世界盃小組賽B組 瑞士vs.波赫

比賽時間：6/19 03：00

2026世界盃B組次輪即將上演生死決戰，由「十字軍團」瑞士迎戰「波赫」。目前B組首輪四隊全數戰平各積一分，此役勝負將直接左右晉級魔術數字。瑞士在首戰平局後士氣依舊高昂，憑藉連續六屆挺進會內賽的深厚底蘊與大賽經驗，全隊攻守節奏調整迅速；反觀扮演黑馬的波赫，雖在先前淘汰義大利而士氣大振，但近期在全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度上仍顯得有些起伏，面對防守體系完整的瑞士，求勝意志將面臨極大考驗。

從國際賠率來看，莊家開出主勝1.60、和局3.865、客勝5.90的盤口，明顯對實力領先的瑞士投下信任票。在分組形勢緊繃的情況下，瑞士擁有更成熟的中場連動與邊路輸出，雖然波赫具備一定的防守韌性，但其門前製造險境的把握度明顯不足，此役恐難以撕裂瑞士防線。

綜合兩隊實力與戰意，瑞士強大的大賽心理素質，讓本場比賽的盤口投資價值大幅提升。預期此役將由瑞士主導節奏，並憑藉優異的創造絕佳進攻機會品質突破對手防線，終場看好瑞士能以2比1力克波赫，順利帶走關鍵3分。

主推薦：

正確比分：瑞士2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網