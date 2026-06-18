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世足運彩／預測捷克上下半場各進一球 將用身高優勢拿下南非推薦不讓分勝
世界盃小組賽A組 捷克vs.南非
比賽時間：6/19 00：00
捷克在第1戰領先南韓，卻被連追2球落敗，國內對他們的批評是失望又可惜，無法堅持領先。而南非在開幕戰敗給地主墨西哥，尤其兩名中場大將拿到紅牌，今晚這一場將被禁賽。南非在這場非贏不可的比賽，卻要退回5後衛的低位防守，在這場連踢和都不行的比賽硬要伺機進攻，前景堪虞。
這一場是小組賽第2輪的開始，A組第1輪贏的是前2檔次的墨西哥與南韓，尤其比賽地點的安排對這兩隊非常不利，上一場在墨西哥比完後，飛2000公里到美國亞特蘭大，又從海拔2200公尺的高原到300公尺的平原，踢完這場之後又要飛2000公里到墨西哥，基本上下一輪要贏的機率已經不高，就是一定要在這場全取3分積分，最後一輪試圖拿個和局1分積分，才有機會跟其他11小組的第3名競爭8個晉級機會。
捷克還是會用他們的身高優勢，從空中轟炸，整個主動權會在捷克這一邊，預計捷克可以在上下半場各進1球，順利取得勝利。
主推薦：
捷克不讓分
其它參考推薦：
總分2.5小分
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