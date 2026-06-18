世足運彩／東道主開淺盤暗藏看好南韓跡象 推薦太極虎伺機咬傷墨西哥受讓不敗

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽K組 墨西哥vs.南韓

比賽時間：6/19 09：00

世界盃迎來第二輪對決。這場由地主墨西哥對上亞洲勁旅南韓。對東道主墨西哥來說，這不只是延續首輪勝勢、力爭提前出線的關鍵戰，更是坐擁主場數萬球迷期盼下不容有失的一戰。首輪同樣全取3分的兩隊，本場交鋒的勝負將直接決定誰能掌握小組第一的晉級主動權。

墨西哥首輪以2：0擊敗南非，展現出極高的邊路爆發力與高空球優勢，鋒線上的希門尼斯（Raúl Jiménez）與基尼奧內斯（Julián Quiñones）狀態正值巔峰。這場比賽勢必會利用狂熱的主場氛圍從一開局就試圖掌控節奏，利用高位壓迫主導球權。

然而墨西哥本場卻埋下了極大的戰術隱憂。後防核心中堅蒙特斯（César Montes）在首輪尾聲領到紅牌，本場將遭到停賽。這對於需要面對南韓快速反擊的墨西哥防線而言，失去了最穩固的防空閘門與指揮官，防線的默契與回追速度將面臨嚴峻考驗。

反觀南韓，首輪在先落後的情況下以2-1逆轉擊敗強敵捷克，展现出極強的逆境韌性。南韓進攻端有著李剛仁（Lee Kang-in）的創造力與精準傳導，再加上其他球星的發揮，太極虎隨時能利用轉換進攻製造致命威脅。

盤口分析：

亞洲盤初盤僅開出墨西哥讓0.5球，並未給予過多支持，我認為賠率開得稍微高了一點，莊家隱隱有更看好南韓的跡象，雖然不是很明顯，但結合近況來看，建議關注南韓不敗較佳。

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南韓 +0.5（運彩盤 南韓 讓分1:0）

預估比分：墨西哥 1：1 南韓

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