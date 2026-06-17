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世足運彩／民主剛果請讓位 C羅最後一舞也要帽子戲法主推葡萄牙不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
葡萄牙C羅(前)首戰，也想要一鳴驚人。 法新社
葡萄牙C羅(前)首戰，也想要一鳴驚人。 法新社

世界盃小組賽K組 民主剛果vs.葡萄牙

比賽時間：6/18 01：00

世界排名第45名的剛果民主共和國，在非洲區附加賽中，先後淘汰喀麥隆與奈及利亞，最後在洲際附加賽中，憑藉加時賽的進球，以1：0絕殺牙買加，並在睽違52年後重返世盃。將在首戰迎戰C羅領軍的強敵葡萄牙。

葡萄牙世界排名第5，球員以歐洲聯賽冠軍功臣為班底。陣中有曼聯進球王費南迪斯，還有剛協助巴黎聖日耳曼贏得歐聯的雙子星祖奧尼奧斯、域天拿。在外圍賽6場就攻進20顆進球，進攻效率之高。

剛果民主共和國的防守數據亮眼，是去年底非洲國家盃決賽中，場均預期失球第4少的球隊。陣內主將有效力於紐卡索聯的前鋒維薩，有薩德蘭中場薩迪基。主要依賴速度和高位壓迫，在對手出現失誤時爭取機會，但這種踢法面對葡萄牙的頂級中場線，很難有爆冷的機會。葡萄牙如果可以在上半場盡力進球，攻開剛果防線，就可以突破僵局不給剛果反擊機會。

葡萄牙憑藉著世界級的陣容深度跟進攻天賦站穩球壇。而陣內41歲傳奇巨星C羅，是男足唯一連5屆世界盃都進球，及男子國際賽進球史上最多保持者，亦是葡萄牙當仁不讓的精神領袖。

雖近期表現低迷，外界有些質疑聲浪。但有無敵中場支撐，可幫其完全控制局面，並製造大量入球機會。別怕，只要好好享受舞台。

休士頓體育場可以開合頂棚，是為考量到當地的高溫高濕度惡劣氣侯，頂棚閉上可以有效遮擋陽光調節濕度。這對於擅長節奏的葡萄牙有利，可更流暢免受酷熱及濕度影響。

美加墨世界盃是C羅的最後一舞，期許也能像梅西一樣帶來帽子戲法，享受比賽氛圍。

主推薦：

葡萄牙不讓分

其它參考推薦：

葡萄牙讓分、總和大分

2026世足賽

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