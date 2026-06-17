世足運彩／克國中後場速度不足是隱憂 莫忘英格蘭有凱恩主推不讓分副推角球大於10.5

世界盃小組賽L組 克羅埃西亞vs.英格蘭

比賽時間：6/18 04：00

英格蘭在歐洲區資格賽最早拿到會內賽門票，到了要決定大名單時，德國籍的杜曹展現鐵血作風，捨棄幾名所謂的超級巨星，而以功能選材，引發極大的批評聲浪。一般批評有陣容欠缺豐富經驗、功能型球員太過量身訂做而缺乏創造力、中場過度依賴兵工廠系統等等。老實說，如果英格蘭還是按照過去一樣顧及大牌明星，戰績可能也跟以往一樣，到了後面階段就無法繼續挺進。

英格蘭凱恩以及貝林漢的狀態都處於巔峰，熱身賽3：0擊敗哥斯大黎加，L組的主要對手就是第一輪的克羅埃西亞。克羅埃西亞有「魔笛」莫德里奇與柯瓦希奇坐鎮中場控制節奏，往前的傳輸能力很強，但是要在中場與英格蘭硬扛就略嫌薄弱，中後防核心也普遍缺乏速度。

這一場上半場節奏應該還是英格蘭試圖壓制，但是頂多就是進1球，到了下半場對轟的面展開，進球就會比較多。而這兩隊製造角球的能力十足，角球開10.5還是可以往大角去走。

主推薦：

英格蘭不讓分

其它參考推薦：

進球較多半場：下半場；總進球數：2至3球；角球大於10.5