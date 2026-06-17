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世足運彩／英格蘭與克國都有體能隱憂 下半場將成高節奏進球戰Gemini推薦3球以上

聯合新聞網／ 台北訊
英格蘭有復仇克羅埃西亞劇本，看好不讓分勝。圖為主力箭頭貝林漢。 法新社
英格蘭有復仇克羅埃西亞劇本，看好不讓分勝。圖為主力箭頭貝林漢。 法新社

世界盃小組賽L組 克羅埃西亞vs.英格蘭

比賽時間：6/18 04：00

現代足球賽程極度緊湊，頂尖球星面臨俱樂部與國家隊多線作戰的體能隱憂，英格蘭陣中多數主力英超與歐冠雙線拉滿，體能調節將是本場戰役的最大變數。然而，這場重演2018年俄羅斯世界盃準決賽的經典對決，外界關注點依然落在三獅軍團能否報當年一箭之仇。

國際不讓分賠率開出英格蘭勝1.75、和局3.805、客隊克羅埃西亞勝5.05。雖然「格子軍團」擁有即將迎來最後一舞的傳奇中場莫德里奇領軍，但老將居多的陣容，在面對英格蘭極具侵略性的高強度壓迫時，後半程的體能劣勢恐被無限放大。盤口開出主勝低賠，顯示莊家對於英格蘭的整體戰力給予高度支持。

後端數據分析指出，英格蘭目前在盤口上極具獲利空間，優勢高達30.7%。憑藉著傲人的門前製造險境的把握度，配合近期的全場攻守氣勢，英格蘭有望在常規時間內撕開對手防線。本場賽事預計將上演高節奏的進球大戰，總進球數上看3球以上，看好英格蘭能以2比1或3比1的比分全取三分。

主推薦：

總進球數3球以上

其他推薦：

英格蘭不讓分勝

正確比分：

英格蘭2：1克羅埃西亞、英格蘭3：1克羅埃西亞

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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