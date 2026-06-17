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世足運彩／首戰剛果不能只求小贏 GPT推薦葡萄牙勝、全場至少3球

聯合新聞網／ 台北訊
葡萄牙球星C羅(中)。 法新社
葡萄牙球星C羅(中)。 法新社

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.民主剛果

比賽時間：6/18 01：00

葡萄牙近況維持在強隊該有的勝率與進攻壓迫，場均拿分約2分，民主剛果雖有1.6分的穩定度，士氣更多來自重返世界舞台的衝勁。這種小組賽首戰，強隊最怕開局拖慢節奏，但葡萄牙目前門前製造險境的把握度明顯優於對手，攻勢層次也更能支撐90分鐘壓制。

國際不讓分平均賠率開出葡萄牙勝1.33、和局5.3、民主剛果勝11.2，莊家態度相當直接：葡萄牙不只是熱門，而是被視為正常劇本。值得注意的是，主勝賠率雖低，市場推估勝率約七成以上，但盤口仍顯示葡萄牙有被低估的投資價值，代表數據面並未只靠名氣支撐。

兩隊近代正式大賽缺少可採信的交手比分，歷史對戰參考有限，反而讓臨場狀態與心態更重要。民主剛果排名第46，面對世界排名第5的葡萄牙，戰術上大概率先求不崩盤；但若過早被壓進禁區，反擊品質會被迫下降。

K組還有哥倫比亞與烏茲別克，葡萄牙若想掌握分組主導權，首戰不能只求小勝。以目前進攻品質與盤勢共振來看，方向仍站葡萄牙勝，比分節奏可看向3球以上，較合理劇本是葡萄牙掌控球權並逐步拉開差距。

主推薦：

全場3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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