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世足運彩／巨星C羅登場！Gemini看好顛峰葡萄牙強勢主導比賽讓分勝

聯合新聞網／ 台北訊
葡萄牙巨星C羅。 美聯社
葡萄牙巨星C羅。 美聯社

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.民主剛果

比賽時間：6/18 01：00

2026世界盃K組首輪焦點戰即將點燃戰火，由世界排名第5的歐洲傳統強權葡萄牙迎戰睽違52年重返決賽圈的民主剛果。雖然民主剛果展現出初生之犢不畏虎的鬥志，試圖在首戰締造爆冷奇蹟，但在心理層面上，陣容星光熠熠且大賽經驗無比豐富的葡萄牙顯然更具宰制力。擁有絕對強權心理優勢的葡萄牙，球員狀態正值顛峰，近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度極高，預期將在開局就施加高壓，牢牢掌控局勢。

從國際盤口來看，莊家開出主勝1.33、和局5.3、客勝11.2的賠率，顯露出對葡萄牙無庸置疑的信心。雙方在實力與國際賽經驗上存在巨大鴻溝，葡萄牙在市場賠率與進攻數據上皆佔據絕對優勢，不僅門前製造險境的把握度極佳，創造絕佳進攻機會的品質也非民主剛果所能比擬。此役市場共識強烈看好主隊，莊家開出的讓球盤勢也完全倒向葡萄牙。

考量到葡萄牙鋒線群火力全開的破門實力，加上首場分組賽搶下開門紅的強烈戰意，此役極可能上演一場單方面的進攻演練。在主隊強勢主導節奏下，預計全場進攻總數將來到3球以上（3+），看好葡萄牙以極高勝率全取3分，奪下分組賽首勝。

主推薦：

葡萄牙讓分勝、全場3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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