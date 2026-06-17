聽新聞
0:00 / 0:00
世足運彩／巨星C羅登場！Gemini看好顛峰葡萄牙強勢主導比賽讓分勝
世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.民主剛果
比賽時間：6/18 01：00
2026世界盃K組首輪焦點戰即將點燃戰火，由世界排名第5的歐洲傳統強權葡萄牙迎戰睽違52年重返決賽圈的民主剛果。雖然民主剛果展現出初生之犢不畏虎的鬥志，試圖在首戰締造爆冷奇蹟，但在心理層面上，陣容星光熠熠且大賽經驗無比豐富的葡萄牙顯然更具宰制力。擁有絕對強權心理優勢的葡萄牙，球員狀態正值顛峰，近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度極高，預期將在開局就施加高壓，牢牢掌控局勢。
從國際盤口來看，莊家開出主勝1.33、和局5.3、客勝11.2的賠率，顯露出對葡萄牙無庸置疑的信心。雙方在實力與國際賽經驗上存在巨大鴻溝，葡萄牙在市場賠率與進攻數據上皆佔據絕對優勢，不僅門前製造險境的把握度極佳，創造絕佳進攻機會的品質也非民主剛果所能比擬。此役市場共識強烈看好主隊，莊家開出的讓球盤勢也完全倒向葡萄牙。
考量到葡萄牙鋒線群火力全開的破門實力，加上首場分組賽搶下開門紅的強烈戰意，此役極可能上演一場單方面的進攻演練。在主隊強勢主導節奏下，預計全場進攻總數將來到3球以上（3+），看好葡萄牙以極高勝率全取3分，奪下分組賽首勝。
主推薦：
葡萄牙讓分勝、全場3球以上
※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。