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世足運彩／突尼西亞首戰大敗又換帥 日本劍指晉級讓分過盤機會大
世界盃小組賽F組 突尼西亞vs.日本
比賽時間：6／21 12：00
突尼西亞首戰1:5大敗於瑞典，氣勢大傷，主教練直接被撤換，陣前換帥乃兵家大忌，可能就此軍心渙散一洩千里。他們攻擊本來就相對貧弱主打防守，但這次整合顯然不到位，失位多、戰術紀律不足、球員狀態也不在最佳，面對首戰打出氣勢的日本要取勝有難度。打法應該還是以先穩守在伺機反擊為主，若太早失球，導致進攻需要壓上，那最後被對方讓分過盤機會不小。
日本首戰兩度逼平強權荷蘭，再度展現了他們的韌性與臨場調度的實力。進攻方面，久保建英（Takefusa Kubo）的受傷是最大隱憂，還好兩邊路的好手依然有衝擊力，要突破突尼西亞防線應該沒問題。防守方面，其實日本是被低估的，世界盃前的5場比賽，他們全部零封對手，是他們三中衛體系漸趨成熟的信號。
日本雖然前一役漂亮逼和，但這場面對紙面實力弱於自己的突尼西亞，必定有著志在必得的決心，讓分過盤的贏法才保險。正確比數有可能落在0:2、1:3，日本讓分勝過盤。
主推：日本讓分勝 正確比數 0:2或1:3
主推薦：
日本讓分勝
其它參考推薦：
正確比數 突尼西亞0:2或1:3
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