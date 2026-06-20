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世足運彩／橙衣軍團取勝不容有失 主推荷蘭不讓大小球走大

聯合新聞網／ 文／Shiny
荷蘭首戰被日本逼和，第二場更要取勝才行。 法新社
荷蘭首戰被日本逼和，第二場更要取勝才行。 法新社

世界盃小組賽F組 荷蘭vs.瑞典

比賽時間：6／21 01：00

荷蘭首戰遭日本兩度逼平，主教練科曼（Ronald Koeman）過於保守的調度飽受質疑，此役面對資格賽進來的瑞典，勝利不容再有差池。除了求勝欲望會更強，調度也應該會記取第一場的教訓做調整。荷蘭進攻主要靠兩邊路的爆破，以及定位球的高空轟炸，中路滲透非主要進攻手段，支點型前鋒也難堪大任，但此役面對同樣身材高大的瑞典，高空球很難討到便宜，還好瑞典算是攻強守弱，要取得進球應該不會太難，但要大勝不容易。

瑞典今年5場賽事全部開大，球風完全就是跟對方對轟的節奏，防線存在不小問題，但坐擁英超兩大前鋒亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）、維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）是他們的最大底氣，首戰5:1的大勝，便是他們進攻火力的最佳證明。此役他們心態不同，一勝在手又面對小組紙面實力最強的荷蘭，會以較保守的策略應戰，就算輸球也希望不要大敗，後續比較得失球更為有利。

荷蘭有著強大取勝壓力，但踢法又是領先後龜起來，而瑞典以求和為主，就算輸也不想輸太多球，勝負在1球內的機率高，平手時荷蘭會積極進攻，但只要一領先可能就保守起來，瑞典就算落後，也不至於賭上身家，勝負很可能就會就此定格，所以讓分盤微妙，建議直接走荷蘭不讓分勝。

另外兩隊近期都是大球的比賽多，所以這場略看2.5大，正比最有機會是荷蘭2:1瑞典。如果兩隊進球比較早，可能有3:2的機會，想拚高賠的可以參考。

主推薦：

荷蘭不讓分

其它參考推薦：

2.5大=.1正確比數 2:1 或 3:2

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