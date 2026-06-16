世足運彩／阿爾及利亞雖表示我要贏 但梅西領軍最後一舞推阿根廷不讓分勝

世界盃小組賽J組 阿爾及利亞vs.阿根廷

比賽時間：6／17 09：00

世界盃J組將於17日早上09:00迎來眾所囑目焦點戰，非洲勁旅阿爾及利亞，首場將迎戰由超級巨星梅西帶領的衛冕軍阿根廷。面對來勢洶洶，力求在小組賽突圍的阿爾及利亞，在上場比賽大勝冰島，並在近7場友誼賽全部取得勝利的阿根廷，已在進攻端和比賽節奏上做好準備，希望不要重蹈覆轍上屆世界盃首場分組賽爆冷輸給沙烏地阿拉伯的陰影。

阿爾及利亞球風和摩洛哥相似，均以堅固的低位防守、強悍的身體防守和高效的快速反擊為核心。在稍早摩洛哥和巴西首場比賽以1：1踢和完場，阿根廷主帥史卡朗尼也表示：本屆世界盃已證明了沒有不可能的事，我們會以更謹慎和尊重態度面對比賽。

非洲勁旅阿爾及利亞，以8勝1負1和的傲人戰績，強勢殺入世界盃決賽週。陣內有鋒線雙槍，效力於法蘭克福的馬爾穆什和比亞雷亞爾的阿布德，其出色的盤帶與入球效率無人能敵。擅長邊路突破的隊長馬赫雷斯祈能帶領隊員首戰得勝，而來自勒沃庫森年僅20歲的中場新星伊巴謙馬沙甚說：我們球隊絕對有能力擊敗梅西。

阿根廷不只會控球，也很擅長在前場搶回球權後，立刻製造威脅，這也是他們在大賽能持續維持競爭力的原因。其整體戰力、陣容深度且從守門員馬丁尼茲、後衛羅梅羅到中場麥卡利斯特、費南德茲、德保羅都俱備大賽經驗和高穩定度及抗壓能力。

已第六次征戰世界盃的梅西，首戰不會踢足90分鐘，而他距離德國前鋒克洛澤，所保持世界盃入球記錄僅差3球，希望梅西可以承接此項榮譽成功。

此場世界盃是梅西的最後一舞，阿根廷還特地送了500公斤牛肉到比賽場地，讓梅西在比賽時間，仍能吃到家鄉燒牛肉，應付衛冕征途。

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