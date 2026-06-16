世足運彩／對決阿爾及利亞讓球太深容易掉入陷阱 GPT主推阿根廷不讓分勝

世界盃小組賽J組 阿根廷vs.阿爾及利亞

比賽時間：6/17 09：00

阿根廷世界排名第1，面對第28的阿爾及利亞，不讓分主勝均賠卻停在2.173，這不是強隊輕鬆碾壓盤，而是莊家刻意把讓球門檻壓得偏保守。若以名氣與排名落差來看，阿根廷本該更低賠，但和局4.533、客勝6.773仍拉出距離，代表市場不敢放掉阿根廷基本面，卻也承認阿爾及利亞有製造麻煩的空間。

近期狀態正是盤口沒有深開的理由。阿爾及利亞近5戰場均積分約2分，近期的全場攻守氣勢與比賽推進掌控度都優於阿根廷，防線穩定性也更完整；阿根廷近況起伏，場均積分僅約1分，若單看近況，冷門味道確實存在。不過莊家仍把主勝共識壓在明顯優勢區，代表阿根廷在大賽經驗、球星解決比賽能力與投注市場信任度上，仍被視為較安全的一方。

兩隊過去具體交手樣本不多，2007年友誼賽阿根廷曾以4比3擊敗阿爾及利亞，那場比分也提醒一件事：阿爾及利亞不是只會死守的對手，反擊與前場速度足以讓阿根廷後防吃緊。小組賽首輪通常更重視不輸球，阿根廷即使掌控球權，也未必會把節奏推到大開大闔，大小球方向較像2至3球區間。

讓球盤角度看，阿根廷若讓太深反而有陷阱，較有價值的方向仍是回到不讓分主勝。參考比分可抓阿根廷2比1小勝，阿爾及利亞有進球能力，但盤口投資價值最後仍站在阿根廷勝出。

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阿根廷不讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網