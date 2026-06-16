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世足運彩／克服體能硬傷！藍白軍團強勢出擊沙漠之狐 Gemini 看好阿根廷2:1

聯合新聞網／ 台北訊
阿根廷球迷展現熱情迎接首戰。 歐新社
阿根廷球迷展現熱情迎接首戰。 歐新社

世界盃小組賽J組 阿根廷vs.阿爾及利亞

比賽時間：6/17 09：00

2026世界盃J組首輪即將點燃戰火，衛衛冕冠軍阿根廷首戰迎戰「沙漠之狐」阿爾及利亞。藍白軍團眾星雲集，但陣中多數核心球員長期面臨歐洲聯賽與盃賽的多線作戰，體能隱憂無疑是首戰的最大變數。在長途跋涉與密集賽程的夾擊下，首戰如何調配主力體力並維持比賽推進的掌控度，將考驗教練團的調度智慧。

儘管阿爾及利亞在門前製造險境的把握度與近期的全場攻守氣勢上表現不俗，但歐非跨區的賽事強度仍有實力上的本質差異。不讓分國際平均賠率開出阿根廷勝2.173、和局4.533、阿爾及利亞勝6.773，顯見市場與莊家對阿根廷仍給予高度信任，在盤口投資價值上依然極具獲利空間，雙方也將全力爭奪小組首戰的場均積分。

結合數據支持與防爆冷原則，阿爾及利亞雖具備攪局實力，但市場對阿根廷的熱度難以撼動。在防範爆冷並下調信心的前提下，此役依然高看實力占優的熱門主隊。兩隊防守端預期將帶來高強度對抗，終場預測參考比分為1-2，看好藍白軍團有驚無險全取三分。

主推薦：

阿根廷2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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