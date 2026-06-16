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世足運彩／挪威靠神鋒哈蘭德火力克服體能極限 Gemini看好全場3球以上與正比3：0

聯合新聞網／ 台北訊
儘管挪威主力體能接近臨界點，但憑藉哈蘭德領銜的強大火力與市場數據支持，仍被看好在世足I組首戰擊敗伊拉克。 美聯社
儘管挪威主力體能接近臨界點，但憑藉哈蘭德領銜的強大火力與市場數據支持，仍被看好在世足I組首戰擊敗伊拉克。 美聯社

世界盃小組賽I組 挪威vs.伊拉克

比賽時間：6/17 06：00

挪威陣中多名核心主力經歷了漫長且高強度的歐洲頂級聯賽與歐戰多線作戰，體能負荷已達到臨界點，這無疑是這支北歐勁旅在世界盃小組賽首戰的最大隱憂。相較之下，睽違40年再度殺入決賽周的「美索不達米亞雄獅」伊拉克，歷經21場資格賽的艱苦淬鍊，展現出極強的抗壓性與體能儲備，誓言要在首戰趁挪威主力疲憊之際，以嚴密防守全力尋求爆冷空間。

然而，兩隊在實力上仍存在本質上的差距。國際不讓分平均賠率開出客隊挪威勝2.23、主隊伊拉克勝12.11，顯現出莊家對挪威的實力依舊給予高度防範。根據後端數據庫顯示，挪威近期在比賽推進的掌控度上佔據絕對主動，展現出場均高達3.4球的瘋狂火力，在門前製造險境的把握度更是遠超對手。強大的進攻效率，讓挪威在市場預期中顯得極具獲利空間，並未受到體能因素而削弱其強勢地位。

即便伊拉克戰意高昂且防守堅韌，但在挪威英超神鋒哈蘭德領軍的豪華鋒線面前，防線恐難以招架。此役挪威勢必以招牌的快速壓迫撕裂對手，綜合盤口走勢與進攻數據，本場賽事節奏將相當明快，全場總進球數看好在3球以上（3+），最終參考比分預估為挪威以3比1或3比0勝出。

主推薦：

全場3球以上

正確比分：

挪威3：0伊拉克；挪威3：1伊拉克

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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