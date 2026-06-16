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世足運彩／伊拉克不敗高賠是爆冷誘惑 GPT看好盤勢走正路推薦「挪威勝」與高分戰

聯合新聞網／ 台北訊
伊拉克面對法國與塞內加爾同組壓力，首戰搶分必要性高，但前壓防線易遭挪威縱深打擊，盤勢與近況均看好挪威勝出。圖為挪威前鋒哈蘭德。 美聯社
伊拉克面對法國與塞內加爾同組壓力，首戰搶分必要性高，但前壓防線易遭挪威縱深打擊，盤勢與近況均看好挪威勝出。圖為挪威前鋒哈蘭德。 美聯社

世界盃小組賽I組 挪威vs.伊拉克

比賽時間：6/17 06：00

I組同有法國、塞內加爾兩支強敵，伊拉克若首戰失分，後面容錯率幾乎被壓到最低；但正因必須搶分，防線一旦提早前壓，反而容易把空間留給挪威最擅長的縱深打擊。挪威排名第31，高於伊拉克第57，首戰拿3分不只是基本盤，更是避開被法、塞夾殺的必要操作。

國際不讓分開出伊拉克勝12.11、和局5.65、挪威勝2.23，這不是單純禮貌性看好，而是莊家把勝負重心明確放在客隊。主勝賠率高到帶有爆冷誘惑，和局也不低，代表市場並未真把伊拉克守到平手列為主線；真正的盤口投資價值仍在挪威正路。

兩隊正式大賽幾乎沒有可參照的交手比分，少了歷史包袱，臨場心態更重要。近況面，挪威場均積分、門前製造險境的把握度、近期全場攻守氣勢都壓過伊拉克；尤其進攻端創造高品質機會的能力，足以考驗伊拉克禁區保護。伊拉克若守得太深，難出球；若提前搶，身後就是風險。

投注方向以挪威勝出為主，比分節奏不宜看得太小。小組首戰壓力會讓伊拉克後段必須冒險，挪威若先進球，3球以上的空間會被打開，客勝搭配大分是較有新聞價值的盤路。

主推薦：

全場3球以上

其他推薦：

挪威不讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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