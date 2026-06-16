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世足運彩／姆巴佩領軍復仇劇本強壓塞爾維亞爆冷敘事 Gemini看好法國穿盤與正比3：0

聯合新聞網／ 台北訊
法國在世界盃首秀迎戰塞內加爾，姆巴佩被視為決勝關鍵；賠率與戰力數據皆偏向法國，看好其延續強勢並以大比分取勝。 路透
法國在世界盃首秀迎戰塞內加爾，姆巴佩被視為決勝關鍵；賠率與戰力數據皆偏向法國，看好其延續強勢並以大比分取勝。 路透

世界盃小組賽I組 法國vs.塞內加爾

比賽時間：6/17 03：00

「高盧雄雞」法國隊在本屆世界盃首秀，焦點無疑落在超級球星姆巴佩（Kylian Mbappé）身上。這名頂級前鋒不僅肩負著國家隊衝擊金盃的重任，更面臨追平歷史進球紀錄的關鍵時刻，他與塞內加爾防線的正面對決，將直接決定戰局。24年前塞內加爾曾以1比0痛擊衛冕軍法國，如今姆巴佩誓言展現門前製造險境的把握度，粉碎對手重演黑馬奇蹟的野心。

從莊家態度來看，國際不讓分賠率開出法國勝1.967、和局4.194、塞內加爾勝5.533，充分展現對法國實力優勢的傾斜。兩隊在跨洲際的球隊戰力評鑑分上，法國高居領先對方達204分的絕對優勢，且全球市場數據也強烈看好主隊。此役進攻節奏預期偏快，法國近期的全場攻守氣勢顯然更勝一籌，全場總進球數看好達3球以上。

塞內加爾雖具備非洲強權韌性，但面對尋求洗刷歷史屈辱、戰意滿點的法國，防線恐難以招架。在強大進攻火力的護航下，法國此役全取三分勝券在握，預測終場比分為3比0或3比1。

主推薦：

法國讓1.5球勝

其他推薦：

全場3球以上

正確比分：

法國3：0塞內加爾；法國3：1塞內加爾

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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