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世足運彩／義大利名宿教頭架構防守 有望限制哥倫比亞進攻主推烏茲別克受讓、正比1：1
【文/足彩神釣手】
世界盃小組賽K組 烏茲別克vs.哥倫比亞
比賽時間：6/18 10：00
這場K組的首輪交鋒，由歷史性首次闖入世界盃決賽週的「中亞狼」烏茲別克，對上近年實力重返巔峰的南美豪門哥倫比亞。對烏茲別克來說，這不只是隊史最榮耀的里程碑，更是向世界證明中亞足球崛起的最佳舞台；而對於美洲盃亞軍哥倫比亞而言，首戰全取三分則是小組晉級的目標。
烏茲別克本季在義大利傳奇名宿卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）的調教下，展現出極高的戰術執行力。這場面對進攻火力強大的哥倫比亞，烏茲別克可能從一開局就會擺出極端保守的低位防守姿態，利用典型義式防守骨架來限縮對手的進攻空間。
烏茲別克進攻端最關鍵的點是鋒線核心紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov），他單兵反擊的拉扯能力、禁區邊緣的持球選擇將是球隊的進攻利刃。再加上中場新星法伊拉祖耶夫（Abbosbek Fayzullaev）的創造力，烏茲別克能利用高效的反擊製造威脅。
哥倫比亞近年歷經美洲盃亞軍的洗禮後士氣正盛，整體實力與市場熱度均處於高位。邊路核心迪亞斯（Luis Díaz）在左路的爆發力與推進速度，是哥倫比亞引以為傲的進攻資本；而中場則有老將J羅（James Rodríguez）掌控節奏，搭配近期熱身賽狀態火熱的阿拿斯（Jhon Arias）在門前終結。這也是烏茲別克本場必須戒備的地方。
盤口分析：
亞洲盤開出哥倫比亞讓1.25球，後續變動幅度不大。論知名度、整體實力與近期熱度，哥倫比亞無疑都是更受大家追捧的一方。在這個基本面全面佔優的背景下，莊家卻並未給予哥倫比亞更深盤口的防範，在邏輯上顯得不合常理。建議關注烏茲別克更佳。
足彩神釣手推薦：
烏茲別克 +1.25（運彩盤 烏茲別克 讓分0:2）
預估比分：烏茲別克 1：1 哥倫比亞
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