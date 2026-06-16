世足運彩／法國後防有洞近5場都失球 塞爾維亞再當黑馬可能推薦受讓與和局

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽I組 塞內加爾vs.法國

比賽時間：6/17 03：00

這場焦點大戰由非洲強權塞內加爾硬碰奪冠大熱門法國。對法國來說，這不只是本屆衝擊冠軍的起點，更是要洗刷當年被對手爆冷擊敗的歷史陰影；而對塞內加爾而言，這無疑是向世界再次證明非洲足球力量的絕佳舞台。

法國進攻端坐擁姆巴佩（Kylian Mbappé）、奧利塞（Michael Olise）、登貝萊（Ousmane Dembélé）等頂尖好手。在這種大賽中，他們的個人能力隨時都能單點爆破、改變戰局。然而法國近期的隱患在於防守端的不穩定，近5場比賽都有出現失球，大意與高位壓迫後的反擊漏洞，是目前較難根治的陣痛，這也給了對手可趁之機。

反觀塞內加爾，雖然防線核心庫利巴利（Kalidou Koulibaly）的傷癒狀態仍有微調空間，但他們在前場依然保有極具破壞力的推進速度與身體對抗優勢。面對法國目前並不穩固的防線，塞內加爾絕對具備在反擊中偷襲對手的實力。

法國雖強，但大眾資金往往過度追捧他們的名氣，忽略了其防線表現低下的事實。只要塞內加爾能利用高效的反擊限制住法國的推進，並抓住高盧雄雞中後場的防守漏洞，「特蘭加雄獅」憑藉強大的身體韌性，在常規時間內硬撼豪門並咬住比分的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤開出法國讓1.25球，後續臨場水位持續震盪，甚至出現退盤至1球的趨勢。這可不是個好現象，法國作為本屆的奪冠大熱門，首戰沒有升盤阻上，反而退到1球盤，讓人毫無壓力的入手，這種表面上的好康，大家必須謹慎看待，建議關注塞內加爾較佳。

足彩神釣手推薦：

塞內加爾 +1.25（運彩盤 塞內加爾 讓分2:0）

預估比分：法國 1：1 塞內加爾

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