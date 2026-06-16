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世足運彩／進球機器哈蘭德來了！伊拉克擺大巴防堵卻難防空襲推挪威讓1球

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
挪威哈蘭德賽前柬習。 路透
挪威哈蘭德賽前柬習。 路透

世界盃小組賽I組 挪威vs.伊拉克

比賽時間：6/17 06：00

挪威在歐洲區資格賽8戰全勝，包括主客場雙殺義大利，哈蘭德8場比賽攻進驚人的16球。由於這一組另外兩支強隊塞內加爾與法國先對壘，挪威先對到實力較弱一大截的伊拉克，勢必要搶進球數來穩居優勢，這一場就要看哈蘭德表演了。

厄高德與哈蘭德的連線常常能創造出對手難以想像的射門契機，尤其人高馬大的哈蘭德百米速度竟然是接近10秒，身材劣勢的伊拉克要盡全力防堵並不容易。

伊拉克在亞洲資格賽沒直接取得門票，透過最終洲際附加賽贏了玻利維亞才取得這一屆最後一張門票。昨晚連續4場和局，包括西班牙也被維德角0：0逼和，這樣會讓挪威格外謹慎的面對伊拉克的鐵桶陣。挪威除了厄高德與哈蘭德連線，其他邊路傳中也很犀利，先前挪威在熱身賽還故意排沒有他們2人的陣容，就是要測試場上沒有他們2人或者他們被牽制住時候的進攻，電視鏡頭不斷出現哈蘭德坐在場邊對隊友猛力鼓掌的畫面，也就是挪威的多方面進攻模組看見成效，加上挪威的身高絕對優勢，鐵桶陣防堵平面，不容易也堵得好空中。

主推薦：

挪威讓一球

其它參考推薦：

總分大小，2.5大

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup18 挪威 伊拉克

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