快訊

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／塞內加爾防守會再爆冷？法國要洗刷24年前敗北恥辱主推讓1球

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
法國(圖)首戰首戰塞內加爾，力拚洗刷24年前恥辱。 路透通訊社
法國(圖)首戰首戰塞內加爾，力拚洗刷24年前恥辱。 路透通訊社

世界盃小組賽I組 塞內加爾vs.法國

比賽時間：6/17 03：00

2002年日韓世界盃塞內加爾與法國在同一小組，當時塞內加爾23人當中有21人在法甲踢球，他們的對戰被戲稱是法國一軍對二軍的比賽，偏偏這一場是兩隊在正式國際大賽維一的交手，法國以0：1輸球。

I組還有歐洲區資格賽8戰全勝的挪威，所以這一場法國輕忽不得。塞內加爾在前30分鐘勢必要極力阻斷姆巴佩與登貝萊，法國如果破不了塞內加爾的嚴密防守，會像今天稍早西班牙被維德角逼和一樣，甚至還會更慘。

法國眾星雲集，是冠軍呼聲高的幾支球隊之一，要有冠軍相，就要像德國一樣的好表現。他們在熱身賽1：2敗給跟塞內加爾隊型類似的象牙海岸，總教練德尚認為這樣的輸球是給球員們最強的警惕。法國必須洗刷2002年的恥辱，這一場一定猛攻不懈，上半場或許不容易拉開進球數，下半場就沒問題。

主推薦：

法國讓一球

其它參考推薦：

總分大小，2.5大

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup17 法國 塞內加爾

相關新聞

世足運彩／克服體能硬傷！藍白軍團強勢出擊沙漠之狐Gemini 看好阿根廷2:1

2026世界盃J組首輪即將點燃戰火，衛衛冕冠軍阿根廷首戰迎戰阿爾及利亞。藍白軍團眾星雲集，但陣中多數核心球員長期面臨歐洲聯賽與盃賽的多線作戰，體能隱憂無疑是首戰的最大變數。在長途跋涉與密集賽程的夾擊下

世足運彩／法國後防有洞近5場都失球 塞爾維亞再當黑馬可能推薦受讓與和局

世足小組賽將迎來塞內加爾對法國的焦點戰。法國雖為奪冠熱門，但近5場比賽均失球，防守不穩定給了塞內加爾反擊機會。盤口分析顯示，法國讓1.25球但水位下滑，建議關注塞內加爾受讓的機會。預估比分為1:1平。

世足運彩／進球機器哈蘭德來了！伊拉克擺大巴防堵卻難防空襲推挪威讓1球

挪威在世足小組賽I組迎戰伊拉克，哈蘭德有望延續其在資格賽的火熱狀態。伊拉克透過附加賽取得參賽資格，面對挪威的強大攻擊，不易防守這場比賽的空中攻擊。主推薦挪威讓一球，總分大小2.5則可考慮大。

世足運彩／塞內加爾防守會再爆冷？法國要洗刷24年前敗北恥辱主推讓1球

世足小組賽I組將迎來法國對塞內加爾的對決，法國急於洗刷2002年敗北的恥辱。塞內加爾則欲以穩固防守力拼冷門。法國星光熠熠，勢必要全力搶下開門紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。