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世足運彩／塞內加爾防守會再爆冷？法國要洗刷24年前敗北恥辱主推讓1球
世界盃小組賽I組 塞內加爾vs.法國
比賽時間：6/17 03：00
2002年日韓世界盃塞內加爾與法國在同一小組，當時塞內加爾23人當中有21人在法甲踢球，他們的對戰被戲稱是法國一軍對二軍的比賽，偏偏這一場是兩隊在正式國際大賽維一的交手，法國以0：1輸球。
I組還有歐洲區資格賽8戰全勝的挪威，所以這一場法國輕忽不得。塞內加爾在前30分鐘勢必要極力阻斷姆巴佩與登貝萊，法國如果破不了塞內加爾的嚴密防守，會像今天稍早西班牙被維德角逼和一樣，甚至還會更慘。
法國眾星雲集，是冠軍呼聲高的幾支球隊之一，要有冠軍相，就要像德國一樣的好表現。他們在熱身賽1：2敗給跟塞內加爾隊型類似的象牙海岸，總教練德尚認為這樣的輸球是給球員們最強的警惕。法國必須洗刷2002年的恥辱，這一場一定猛攻不懈，上半場或許不容易拉開進球數，下半場就沒問題。
主推薦：
法國讓一球
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總分大小，2.5大
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