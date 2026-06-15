世足運彩／紅魔火力出擊搶分組首位 埃及防守強度增強主推比利時不讓分

世界盃小組賽G組 埃及@比利時

比賽時間：6／16 03：00

非洲雄獅埃及世界排名29名，為非洲足壇傳統強隊，防守出眾。雖於熱身賽中以1：2不敵世界強權巴西隊，但對於面對世界強權，僅僅一球惜敗，表現了埃及擊極強的抗壓能力。尤其是門將修比爾接連檔下小維尼修斯和巴薩隆那前鋒拉菲尼亞的射門，可見其耐力對抗和防守強度。埃及主力由利物浦邊鋒沙拿搭配曼城中鋒馬爾穆什，兩人組成雙箭頭。

比利時世界排名9名，比利時進攻端有中場進攻大師德布勞內，防守端有門神庫爾圖瓦，加上中鋒魔獸盧卡庫，整體陣容與戰術穩定度高。

比利時在熱身賽以5

：0、2：0大勝突尼西亞與克羅埃西亞，優異的對抗能力且攻防流暢。唯大賽豐富經驗之下，年齡正逐一往上加，可否維持體力保持身體常態，是球隊需正視關心問題。

埃及防守佳，常透過中後場密集防守壓縮空間，再利用隊長沙拿進行反擊，防守實力強焊。埃及在世預賽10場僅丟2球，如果比利時不快點破門，擅長利用角球和任意球製造威脅的埃及，爆冷搶分的機率也越大。

比利時陣中擁多位大賽經驗老將加歐聯新銳，有活力與衝擊力面對戰場一切。而埃及面對西雅圖高溫環境，也特地改善飲食與作息，以用最好的比賽節奏與強度面對歐洲紅魔。

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比利時不讓分

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大分

比利時讓分、兩隊是否進球：是、比利時1.5大分