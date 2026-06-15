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世足運彩／比利時名義主場與近況火力壓過埃及 GPT推比利時不讓分及2.5大分

聯合新聞網／ 台北訊
世足賽比利時賽前信心滿滿。 路透
世足賽比利時賽前信心滿滿。 路透

世界盃小組賽G組 比利時vs.埃及

比賽時間：6/16 03：00

以名義主隊身分登場的比利時，世界排名第9壓過第29的埃及，心理上先拿到主導權；更關鍵的是近況火力仍在，近5場平均可進2.8球，這種開局節奏對小組賽首戰特別有利，因為G組還有伊朗、紐西蘭虎視眈眈，比利時若想搶分組第一，首戰不能只求不敗。

國際不讓分平均賠率主勝2.153、和局4.073、埃及勝4.343，莊家沒有把比利時壓到極低賠，代表市場仍替埃及保留冷門想像，尤其埃及防線近期失球不算多，具備拖慢比賽的條件。不過以雙方整體實力評分差距來看，比利時高出一大截，主勝賠率反而帶有莊家低估與盤口投資價值。

交手記憶也讓這場心態更有層次。比利時曾以3比0擊敗埃及，證明正面壓迫能打穿對手；但2022年世界盃前熱身賽，比利時也曾1比2敗給埃及，當時後場失誤被懲罰，提醒紅魔不能輕敵。埃及有穆罕默德沙拿這類一擊改變盤勢的球員，冷門空間在反擊效率，不在長時間控局。

盤勢最合理方向仍是比利時勝出，且比賽有機會被早段進球拉開。若埃及被迫前壓，後段空間會更大，進球數看向3球以上；參考比分可落在比利時2比1或3比1。投注主軸：不讓分比利時勝，搭配大球思路。

主推薦：

比利時不讓分勝、2.5大分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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