世足運彩／歐洲紅魔比利時憑藉強大火力優勢 對埃及Gemini推2:1或3:1

世界盃小組賽G組 比利時vs.埃及

比賽時間：6/16 03：00

2026年美加墨世界盃G組首輪迎來強強對決，由「歐洲紅魔」比利時交手北非雄獅埃及。對於志在出線的比利時黃金世代而言，小組賽首戰不僅是奠定分組龍頭的關鍵，更是洗刷上屆早早出局恥辱的必勝之役，面臨極大的晉級壓力；而歷史上從未在世界盃會內賽奪勝的埃及，同樣懷抱著突破歷史的強烈飢渴感，兩軍在巨大的生殺壓力下交鋒，勢必點燃最激烈的必勝戰火。

從國際賠率來看，比利時不讓分勝賠率僅2.153，顯示出莊家對歐洲紅魔給予高度期待。儘管埃及過去曾在友誼賽中爆冷擊敗比利時，但回歸世界盃正式舞台，雙方在整體的「戰力評分差距」上仍存有極大鴻溝。比利時不論在球員身價還是國際賽事經驗，皆佔據市場預期的絕對優勢，在進攻端更是擁有傲視對手、門前製造險境的把握度，整體實力高出一籌。

埃及陣中雖有神鋒薩拉赫坐鎮，但面對比利時由德布勞內領銜的中前場，防線恐將承受巨大考驗。此役盤口預期將是一場大分對決，雙方全場進球數有望達到3球以上。在必勝決心的驅使下，比利時強大的進攻火力足以擊退埃及防線，此役極具獲利空間，預估比利時能以3比1或2比1的大比分全取3分，強勢奪下開門紅。

主推薦：

比利時2：1或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網