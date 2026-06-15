快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／首輪豪門拒爆冷 狂牛軍團西班牙實力碾壓維德角Gemini 主推3：0

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙首戰看好。 路透
西班牙首戰看好。 路透

世界盃小組賽H組 維德角vs.西班牙

比賽時間：6/16 00：00

2026年世界盃H組首輪點燃戰火，世界排名第二的「狂牛軍團」西班牙迎戰首度殺入會內賽的驚奇黑馬維德角。對於志在奪冠的西班牙而言，這場比賽不單是爭取開門紅，更攸關小組首名的戰略主動權。在同組對手環伺、分組首戰容錯率極低的強大晉級壓力下，西班牙全隊上下抱持著「不容有失」的必勝心態，勢必從開哨首分鐘便發起猛烈攻勢，力求用一場大勝奠定晉級基調。

國際不讓分平均賠率開出主隊勝1.108、和局10.15、客隊勝達30，強烈反映出莊家對於雙方戰力的傾斜態度。兩隊在整體實力評分上存在高達616分的巨大落差，這是一道難以跨越的跨洲實力鴻溝。儘管僅有60萬人口的維德角近年驚奇不斷，且近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度不俗，但在西班牙創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度面前，這支非洲新軍的防線將面臨空前考驗。

綜合盤口與必勝戰意，西班牙不僅要贏，還要爭取更多淨勝球以利後續小組賽的排名競爭。本場賽事極可能呈現單方面圍攻的態勢，預估全場進攻節奏明快，進球數看好在3球以上，最終比分預測指向西班牙以3比0輕鬆收下分組首勝。

主推薦：

正確比分西班牙3：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup13 西班牙 維德角

延伸閱讀

世足運彩／誓洗連兩屆淘汰恥辱 德國強攻古拉索Gemini看好3:0或4:0

世足運彩／實力天平強烈傾斜「首戰即決戰」 Gemini主推瑞士獨贏、正比3：0

世足運彩／北歐重砲瑞典強襲突尼西亞防線 Gemini看好正確比分2:1或3:1

世足運彩／有不能「翻船」的強烈戰意 Gemini推薦土耳其勝與正比2：1

相關新聞

世足運彩／伊朗讓球盤偏淺仍藏主勝價值 對紐西蘭GPT看好正確比分2:1

伊朗世界排名第20、紐西蘭第85，主勝平均賠率卻仍停在2.093，這種沒有被壓到深盤的開法，說明莊家並未把伊朗視為穩膽強讓方；若換成讓球邏輯，更接近只願意給半球門檻，刻意保留紐西蘭受讓拉力。 不讓分賠

世足運彩／波斯鐵騎伊朗迎戰紐西蘭 Gemini推薦正確比分2:1

隨著國際賽事與各國本土聯賽進入白熱化階段，頂尖強權正面臨多線作戰的嚴峻考驗。2026年世界盃G組小組賽點燃戰火，世界排名第20的亞洲傳統豪強伊朗，在主力球員多數效力於歐洲俱樂部、歷經長途奔波與密集雙賽

世足運彩／烏拉圭頂住首戰對沙烏地晉級壓力 Gemini推薦正確比分2:1

H組首輪點燃戰火，對於志在晉級與力求突圍的兩隊而言，小組賽首戰即是攸關分組命運的生死關頭。南美老牌勁旅烏拉圭帶著不容有失的必勝心態迎戰，面對曾在世界盃締造爆冷奇蹟的沙烏地阿拉伯，烏拉圭全隊承載著不容翻

世足運彩／沙烏地並非無還手能力但盤勢偏向南美強度 GPT推薦烏拉圭2:1

沙烏地阿拉伯掛主隊身分，心理上仍有球迷動員與2022年爆冷擊敗阿根廷的記憶加持，但近期狀態並未把這份主場氣勢延伸成穩定勝率；烏拉圭排名第16，整體比賽強度與門前製造險境的把握度，明顯壓過排名第61的沙

世足運彩／歐洲紅魔比利時憑藉強大火力優勢 對埃及Gemini推2:1或3:1

2026年美加墨世界盃G組首輪迎來強強對決，由「歐洲紅魔」比利時交手北非雄獅埃及。對於志在出線的比利時黃金世代而言，小組賽首戰不僅是奠定分組龍頭的關鍵，更是洗刷上屆早早出局恥辱的必勝之役，面臨極大的晉

世足運彩／比利時名義主場與近況火力壓過埃及 GPT推比利時不讓分及2.5大分

以名義主隊身分登場的比利時，世界排名第9壓過第29的埃及，心理上先拿到主導權；更關鍵的是近況火力仍在，近5場平均可進2.8球，這種開局節奏對小組賽首戰特別有利，因為G組還有伊朗、紐西蘭虎視眈眈，比利時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。