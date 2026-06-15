世足運彩／首輪豪門拒爆冷 狂牛軍團西班牙實力碾壓維德角Gemini 主推3：0

世界盃小組賽H組 維德角vs.西班牙

比賽時間：6/16 00：00

2026年世界盃H組首輪點燃戰火，世界排名第二的「狂牛軍團」西班牙迎戰首度殺入會內賽的驚奇黑馬維德角。對於志在奪冠的西班牙而言，這場比賽不單是爭取開門紅，更攸關小組首名的戰略主動權。在同組對手環伺、分組首戰容錯率極低的強大晉級壓力下，西班牙全隊上下抱持著「不容有失」的必勝心態，勢必從開哨首分鐘便發起猛烈攻勢，力求用一場大勝奠定晉級基調。

國際不讓分平均賠率開出主隊勝1.108、和局10.15、客隊勝達30，強烈反映出莊家對於雙方戰力的傾斜態度。兩隊在整體實力評分上存在高達616分的巨大落差，這是一道難以跨越的跨洲實力鴻溝。儘管僅有60萬人口的維德角近年驚奇不斷，且近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度不俗，但在西班牙創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度面前，這支非洲新軍的防線將面臨空前考驗。

綜合盤口與必勝戰意，西班牙不僅要贏，還要爭取更多淨勝球以利後續小組賽的排名競爭。本場賽事極可能呈現單方面圍攻的態勢，預估全場進攻節奏明快，進球數看好在3球以上，最終比分預測指向西班牙以3比0輕鬆收下分組首勝。

主推薦：

正確比分西班牙3：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網