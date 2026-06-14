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世足運彩／60萬人小國維德角 不會傻到首戰硬拚西班牙主推3.5小分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
西班牙是此次奪冠熱門隊伍。 路透
西班牙是此次奪冠熱門隊伍。 路透

世界盃小組賽H組 維德角vs.西班牙

比賽時間：6/16 00：00

維德角是這一屆世界盃驚奇之一，不在於開打之後會打怎樣，而是以人口60萬人的國家打進會內賽，在世界盃史上是第3少。他們在這一屆非洲9個小組當中與喀麥隆在同一組，卻以小組第1直接取得會內賽門票。當然維德角球員大多數不在國內踢球，其中以葡萄牙超級聯賽7人最多，另外還有在西甲比亞雷亞爾的科斯塔。球員大多數是移民後裔，因為血統關係而選擇踢維德角。

這一組有超強、冠軍最被看好的西班牙，維德角在首戰當然不會選擇與西班牙硬拚，而把專注度放在後面對烏拉圭以及沙烏地阿拉伯。

西班牙耶馬以及威廉斯都傷癒回到球隊練習，總教練認為耶馬在4月受傷以來都沒上場，西班牙首戰面對維德角，當然不會把耶馬放在先發，會在下半場差距拉開之後，才會讓他上場個20分鐘左右。

但是西班牙實力畢竟高出維德角好幾截，加上維德角不會傻到去跟西班牙搶這一場，這一場在台灣運彩不但沒有不讓分，甚至讓球都從3球起跳。包括西班牙讓3球、總分大小3.5，都是在玩西班牙到底會踢進幾球。

世界盃開打至今，第一輪除了美國4：1大勝巴拉圭，其餘場次開出非常多的2至3球。西班牙比照辦理，在人員調節以及首戰輕鬆面對避免受傷之下，還是以贏3球最為基準。

主推薦：

總分大小3.5小

其它參考推薦：

讓分3：0，和局

2026世足賽

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