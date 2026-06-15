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世足運彩／烏拉圭後有強權首戰先搶勝 沙烏地陣前換帥拚死守主推小分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
烏拉圭備戰世足賽。 路透
烏拉圭備戰世足賽。 路透

世界盃小組賽H組 烏拉圭vs.沙烏地阿拉伯

比賽時間：6/16 06：00

烏拉圭與沙烏地在H組有西班牙超強在，所以他們要取得小組前2晉級的主要對手，就是在這一場。

烏拉圭在南美資格賽以第4名取得世界盃會內賽資格，但是去年與美國的身賽以1：5慘敗，蘇亞雷斯公開批評總教練，導致這次總教練也不把他選進大名單。烏拉圭陣中還是有許多在五大聯賽的明星球球員，皇馬的瓦爾維德、慢連的烏特加穩古的中場，前鋒則放給努涅斯去衝。努涅斯先前隨著利物浦在英超封王，後來轉到沙烏地聯賽希拉爾，但是長期被放在名單外，他希望藉著世界盃證明自己身價，能夠重回英超。

沙烏地阿拉伯在熱身賽一連慘敗，最近5場比賽1勝4敗，導致雷納德總教練被撤換，開賽前3個月才由多尼斯接手，現在沙烏地處於球員與總教練的磨合期。球員大多數都在沙烏地聯賽踢球，新主帥希望先以嚴格的防守反擊來因應球員與他的默契結合，所以這場比賽就是烏拉圭的強攻，對上死守的沙烏地。

主推薦：

總分大小，2.5小

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