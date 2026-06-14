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世足運彩／瑞典雙鋒火力衝擊 突尼西亞嚴陣以待主推瑞典不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
瑞典全力備戰首場比賽。 路透
瑞典全力備戰首場比賽。 路透

世界盃小組賽F組 瑞典vs.突尼西亞

比賽時間：6／15 10：00

瑞典在熱身賽雖先輸給挪威，再輸給希臘。但其陣中擁有兵工場的哲凱賴和伊薩克2個頂級前鋒，在教練波特訓練之下，進攻體系流暢且衝擊力十足。

突尼西亞近2場熱身賽，分別輸給了奧地利和比利時。其0：1和0：5的戰績，證明了無法抗衡且後防真的無力。小組賽的每一分每一個淨勝球，都將直接決定晉級。就算陣內有頂尖中場漢尼拔，高空壓制還是需要團隊默契。

主推薦：

瑞典不讓分

其它參考推薦：

全場小分、總進球數：2-3球

2026世足賽

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