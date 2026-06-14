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世足運彩／誓洗連兩屆淘汰恥辱 德國強攻古拉索Gemini看好3:0或4:0
世界盃小組賽E組 德國vs.古拉索
比賽時間：6/15 01：00
連續在2018與2022年世界盃分組賽遭到淘汰的「德意志戰車」德國，本屆賽事背負著絕對不容再度失手的巨大晉級壓力。首戰面對隊史首度闖入會內賽、全國僅15萬人口的加勒比海黑馬古拉索，德國全隊上下展現出強烈的必勝決心，不僅要全力搶下開門紅，更誓言以一場大勝洗刷過去八年的恥辱，奠定分組龍頭的有利位置。
雖然古拉索期待上演驚奇的灰姑娘傳奇，但雙方實力存在巨大鴻溝。國際盤口給出主隊德國獨贏賠率2.026，此數據在市場預期與德國壓倒性的戰力優勢下，顯得極具盤口投資價值。根據數據分析顯示，德國在近期的全場攻守氣勢，以及門前製造險境的把握度上皆全面碾壓對手。莊家開出極高且近乎不可能的和局與客勝賠率，更透露出對古拉索爆冷不抱任何期待。
實力懸殊的對決預示著這將是一場進攻單方面壓制的屠殺。德國勢必採取全場高壓逼搶，全面催生進球數。在必勝心態與求勝渴望的雙重驅使下，本場比賽開出3顆進球以上的機率極高，預估比分上看3比0或4比0。綜合各項戰意與實力指標，此役戰車開壓，大勝可期。
主推薦：
德國3：0或4：0
※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網
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