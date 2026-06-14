世足運彩／德國讓球盤深開仍有穿盤企圖 對古拉索攻勢有落差GPT主推讓分勝

世界盃小組賽E組 德國vs.古拉索

比賽時間：6/15 01：00

德國對古拉索的讓球盤不只是深，重點在於莊家並未因小組賽首戰而保守退讓，這代表市場預期德國不能只贏，還要用比分把差距打出來。世界排名第10對第82，本來就是強弱盤，但真正值得看的是，和局平均賠率高到13.833、古拉索勝出更來到42.533，莊家幾乎把冷門空間壓到極低。

不讓分主勝平均賠率2.026看似仍有回報，但搭配整體盤勢解讀，市場對德國勝出的把握已接近九成以上，且盤口投資價值仍站在主隊一邊。德國近5場4勝1和，進16球只失2球，場均積分2.6；古拉索近5場2勝2和1敗，進11球失5球，成績不差，但對手層級與德國完全不同。

進攻品質更是差距核心。德國近期門前製造險境的把握度明顯高於古拉索，代表不是靠零星遠射撐場，而是能連續把球送進危險區域。古拉索若退守過深，前20分鐘或許能拖住節奏，但一旦先失球，讓球盤最怕的不是輸球，而是防線被迫拉開後連續失守。

兩隊缺乏具參考價值的正式歷史交手比分，心理面反而更單純：德國連兩屆世界盃小組賽失意，首戰沒有試探本錢；古拉索首次站上這種舞台，戰意足但抗壓經驗有限。投注方向以德國勝出為主，比分預期朝3球以上發展，若讓球盤落在3球附近，仍可支持德國打穿。

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德國讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網