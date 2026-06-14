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世足運彩／德國讓球盤深開仍有穿盤企圖 對古拉索攻勢有落差GPT主推讓分勝

聯合新聞網／ 台北訊
epa12999993 Germany's head coach Julian Nagelsmann (C) leads a training session of the German national soccer team in Herzogenaurach, Germany, 28 May 2026. Germany is set to play their first match of the FIFA World Cup against Curacao in Group E in Houston, Texas, USA, on 14 June 2026. EPA/ANNA SZILAGYI 歐洲新聞圖片社
epa12999993 Germany's head coach Julian Nagelsmann (C) leads a training session of the German national soccer team in Herzogenaurach, Germany, 28 May 2026. Germany is set to play their first match of the FIFA World Cup against Curacao in Group E in Houston, Texas, USA, on 14 June 2026. EPA/ANNA SZILAGYI 歐洲新聞圖片社

世界盃小組賽E組 德國vs.古拉索

比賽時間：6/15 01：00

德國對古拉索的讓球盤不只是深，重點在於莊家並未因小組賽首戰而保守退讓，這代表市場預期德國不能只贏，還要用比分把差距打出來。世界排名第10對第82，本來就是強弱盤，但真正值得看的是，和局平均賠率高到13.833、古拉索勝出更來到42.533，莊家幾乎把冷門空間壓到極低。

不讓分主勝平均賠率2.026看似仍有回報，但搭配整體盤勢解讀，市場對德國勝出的把握已接近九成以上，且盤口投資價值仍站在主隊一邊。德國近5場4勝1和，進16球只失2球，場均積分2.6；古拉索近5場2勝2和1敗，進11球失5球，成績不差，但對手層級與德國完全不同。

進攻品質更是差距核心。德國近期門前製造險境的把握度明顯高於古拉索，代表不是靠零星遠射撐場，而是能連續把球送進危險區域。古拉索若退守過深，前20分鐘或許能拖住節奏，但一旦先失球，讓球盤最怕的不是輸球，而是防線被迫拉開後連續失守。

兩隊缺乏具參考價值的正式歷史交手比分，心理面反而更單純：德國連兩屆世界盃小組賽失意，首戰沒有試探本錢；古拉索首次站上這種舞台，戰意足但抗壓經驗有限。投注方向以德國勝出為主，比分預期朝3球以上發展，若讓球盤落在3球附近，仍可支持德國打穿。

主推薦：

德國讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup09 德國 古拉索

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