世足運彩／荷蘭欲破除無冕王魔咒誓言奪冠 藍武士日本求突圍主推小分

世界盃小組賽F組 日本vs.荷蘭

比賽時間：6／15 04：00

橘色軍團荷蘭國家隊，將於15日上午04：00，首戰對決日本隊。12度參加世界盃4度奪牌的荷蘭隊，過去曾三度闖入世界盃決賽，可惜最後都與冠軍擦身而過，以致得了『無冕王』的稱號。

連續8屆，第8次參賽的日本隊，在國際友誼賽中，近期以1：0擊敗蘇格蘭和英格蘭。而在2022年卡達世界盃中，就擊敗西班牙、德國以小組首名出線。這次能否闖進8強，首先要看能否從小組賽突圍。

荷蘭主力前鋒有荷蘭進球王之稱的迪比，與門將Bart Verbruggen均傷癒回歸，加上陣容中還有英超利物浦隊長范迪克、德容、加克波等核心球員，利用其身形高空優勢輾壓，是球隊能否在此戰取勝成功的關鍵。但廷貝爾、德里赫特二大頂極中衛缺陣，這將考驗球隊的後防深度和教練的戰術調度。

日本亦陷入傷兵隱憂。隊長遠藤航及英超布萊頓的三笘薰，還有摩納哥的南野佑實，皆因傷無法上陣，可能會削弱球隊前場攻擊力並加強防守反擊。但陣內還有荷甲聯賽攻入25球的上田綺世，西甲皇家社會的久保健英，都是這次的進攻核心。

在實力相近的情況下，戰術執行、防守穩定性、球員關鍵時刻的發揮等，都成了誰能挺進淘汰賽的關鍵。藍武士日本在資格賽攻進30球僅丟3球，攻守均衡且節奏快速。在人工草皮的球場上對技術細膩且腳下頻快的日本有利，而荷蘭仰賴的長傳會受到明顯影嚮。都想得首勝的雙方，將帶來一場膠著拉距戰。

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