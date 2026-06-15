世足運彩／紅魔vs.法老王強強對決！比利時已強勢13連不敗 穿盤機率高看好不讓分勝

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽G組 比利時vs.埃及

比賽時間：6/16 03：00

這場G組的強強對決由「歐洲紅魔」比利時硬碰「法老王」埃及。對比利時來說，這不只是黃金一代收尾與新生代接班的關鍵戰役，更是力爭分組第一、奠定奪冠基調的最後一哩路。

比利時近期在各項賽事中展现出極高的戰術執行力，打出一波13連不敗的超強基本面。比利時進攻端最關鍵的點，無疑是中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）。在這種高張力的世界盃舞台上，他的致命傳導與視野、禁區邊緣的持球選擇，以及反擊時第一時間的創造力，再加上鋒線尖刀多庫（Jérémy Doku）在邊路的撕裂能力，以及在歐洲賽場擔任要角的特羅薩德（Leandro Trossard）和蒂耶萊曼斯（Youri Tielemans），都能給埃及帶來極大的防守壓力。

埃及進攻端則極度依賴球星薩拉赫（Mohamed Salah）和馬爾穆什（Omar Marmoush），然而大賽的勝負往往取決於陣容深度與高壓下的經驗。埃及雖強且有雙星坐鎮，但比利時整體的豪門底蘊與進攻武器庫顯然更為豐富。只要比利時能限制住埃及的防守反擊，並利用中前場的壓迫讓對手失誤，紅魔憑藉更成熟的進攻體系在常規時間內奠定勝局並打穿盤口的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤大致落在比利時讓0.75球。在埃及近期走勢穩定且具備一定下盤拉力的背景下，讓球盤口至今依然堅挺、未見疲態，這種穩定的控盤邏輯，充分展現莊家對比利時實力底蘊與求勝動機的深厚信心。結合基本面與盤勢抗壓性來看，關注比利時獲勝更有價值。

足彩神釣手推薦：

比利時 -0.75 （運彩盤：比利時 不讓分勝）



預估比分：比利時 3：1 埃及

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