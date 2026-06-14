世足運彩／約克雷斯強襲應能拆掉突尼西亞！「鋼鐵大巴」 推薦瑞典不讓分勝、正比2：0

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽F組 瑞典vs.突尼西亞

比賽時間：6/15 10：00

本場由歐洲進攻流瑞典，硬碰北非防守至上的突尼西亞。由於同組對手包含荷蘭與日本，小組賽的每一分、每一個淨勝球都將直接決定晉級命運。

瑞典在主教練波特（Graham Potter）的麾下，戰術風格已轉變為流暢的進攻體系。瑞典進攻端最關鍵的點，無疑是約克雷斯（Viktor Gyökeres）與伊薩克（Alexander Isak）。他們的個人突破、門前終結能力，兩人的衝擊力在國家隊完全能起到一力降十會的作用。

反觀突尼西亞，在資格賽展現出務實的防守流派，甚至創下一球未失的紀錄，堪稱「大巴專家」。然而他們缺乏在五大聯賽呼風喚雨的超級巨星，且在先前的熱身賽中曾以0-5慘敗給比利時，暴露了在面對高強度歐洲高空流與個人爆發力鋒線時，防線上限不足的致命傷。

盤口分析：

亞洲盤開出瑞典讓0.5球，後續尚未有太大變動，歷經附加賽才來到正賽的瑞典，本場遇上資格賽一球未失的突尼西亞，下盤絕對有足夠的吸引力。但盤口卻堅決不動，這種定格在0.5球的情況下，關注瑞典取勝更有利。

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瑞典 -0.5（運彩盤 瑞典 不讓分勝）



預估比分：瑞典 2：0 突尼西亞

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