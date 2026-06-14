世足運彩／「死亡之組」日、荷首戰只會保守和局機率大 主推2.5小分與正比1：1

世界盃小組賽E組 荷蘭vs.日本

比賽時間：6/15 04：00

本屆的死亡之組F組，首輪就迎來焦點戰役，由小組頭號種子「橙衣軍團」荷蘭，交手二號種子「藍武士」日本。兩隊都有各自的問題，荷蘭近幾年鋒線無力，頭號前鋒孟菲斯‧迪佩(Memphis Depay)剛傷癒復出狀態成謎，最倚重的邊路射手科迪‧加克波（Cody Gakpo），今年在母隊狀態也不佳，從近兩場熱身賽就可看出，0入球輸給阿爾及利亞，2：1勝烏茲別克也只進靠12碼點進入球，火力貧弱。

不過防守端是荷蘭最大優勢，由隊長范戴克（Virgil van Dijk）領軍的後防堪稱豪華，最火力不足的情況下，高後衛的定位球爭點，或許是他們打開僵局的關鍵。就球隊整體體質來說，下限不低但走遠很難，比賽應該多會呈現焦土大戰，和局或低比數的可能較大。

日本近幾年持續成長，但本屆三笘薰（Kaoru Mitoma）、遠藤航（Wataru Endo）等主力傷退，影響不小，進攻能力存疑，雖有進球能力，開大比較困難。不過防守端則是另人放心，主教練森保一（Hajime Moriyasu）改造的三後衛體系開花結果，要從他們手中入球也並不容易，近三場比賽都是零封對手，以1：0小勝，球隊風格十分明顯，小分與低比數的可能較大。

綜合兩隊球風、近況，以及首戰通常較保守的心態，雙方踢和的機會不小。兩隊都是守優於攻的球隊，小分機會大，正比有機會落在1:1。

主推薦：

2.5分小球

其他推薦：

不讓分和局

正確比分：

荷蘭1：1日本