世足運彩／厄瓜多主拚防守 象牙海岸靠轉會籍戰力升級 推薦倒打高賠「不讓分勝」

世界盃小組賽E組 厄瓜多vs.象牙海岸

比賽時間：6/15 07：00

厄瓜多在南美資格賽6場比賽只被攻進1球，包括曾1：0完封阿根廷，加上世界排名提升到第23，所以在這一場是讓球的一方。他們防守悍將事效力英超切爾西的凱塞多，用速度大幅增加防守包覆範圍。在熱身賽中，厄瓜多以3：0擊敗瓜地馬拉。

說到防守功力，世界排名第33的象牙海岸更不得了，非洲資格賽10場比賽一球未失，8勝2和0敗直接取得會內賽門票。在大賽之前，國家遊說了許多法國與象牙海岸雙重國籍球員歸國效力，2名原先是法國U21核心的瓦希與邦尼在3月成功轉籍，瓦希效力於法甲尼斯，邦尼從義甲帕爾馬轉到冠軍球隊國際米蘭。另外還有帕納辛奈科斯門神拉豐，還有右後衛蓋拉·杜埃，象牙海岸實力提升不少，在熱身賽就以2：1擊敗冠軍看好度極高的法國隊，是鬍子哥認為這一屆可能踢出大驚喜的大黑馬。

兩隊因為資格賽的防守功力關係，這一場大小分小球賠率不高，因為兩隊實力相當，所以這場讓球盤開出兩邊都有讓球的盤。如果選擇「讓分0：1」就是象牙海岸不輸，我甚至推薦可以小試象牙海岸不讓分的2.95高賠率。

主推薦：

象牙海岸受讓一球

其它參考推薦：

象牙海岸不讓分勝