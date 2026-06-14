快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／厄瓜多主拚防守 象牙海岸靠轉會籍戰力升級 推薦倒打高賠「不讓分勝」

聯合新聞網／ 文/鬍子哥
象牙海岸靠著多位轉籍球員實力提升不少，有機會倒打厄瓜多。 歐新社
象牙海岸靠著多位轉籍球員實力提升不少，有機會倒打厄瓜多。 歐新社

世界盃小組賽E組 厄瓜多vs.象牙海岸

比賽時間：6/15 07：00

厄瓜多在南美資格賽6場比賽只被攻進1球，包括曾1：0完封阿根廷，加上世界排名提升到第23，所以在這一場是讓球的一方。他們防守悍將事效力英超切爾西的凱塞多，用速度大幅增加防守包覆範圍。在熱身賽中，厄瓜多以3：0擊敗瓜地馬拉。

說到防守功力，世界排名第33的象牙海岸更不得了，非洲資格賽10場比賽一球未失，8勝2和0敗直接取得會內賽門票。在大賽之前，國家遊說了許多法國與象牙海岸雙重國籍球員歸國效力，2名原先是法國U21核心的瓦希與邦尼在3月成功轉籍，瓦希效力於法甲尼斯，邦尼從義甲帕爾馬轉到冠軍球隊國際米蘭。另外還有帕納辛奈科斯門神拉豐，還有右後衛蓋拉·杜埃，象牙海岸實力提升不少，在熱身賽就以2：1擊敗冠軍看好度極高的法國隊，是鬍子哥認為這一屆可能踢出大驚喜的大黑馬。

兩隊因為資格賽的防守功力關係，這一場大小分小球賠率不高，因為兩隊實力相當，所以這場讓球盤開出兩邊都有讓球的盤。如果選擇「讓分0：1」就是象牙海岸不輸，我甚至推薦可以小試象牙海岸不讓分的2.95高賠率。

主推薦：

象牙海岸受讓一球

其它參考推薦：

象牙海岸不讓分勝

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup11 厄瓜多 象牙海岸

延伸閱讀

世足球星／赤腳少年到「世界最佳後腰」 凱塞多領軍厄瓜多挑戰黑馬之路

世足球星／「大象軍團」百場國腳！ 全能中場凱西世界盃再證明自己

世足運彩／德國洗刷過去2屆恥辱要強攻 古拉索不管比數只會拚進球看好3.5大分

世足運彩／巴拉圭低位防守有洞！難敵美國普利西奇進球威脅 主推美國不讓分

相關新聞

世足運彩／「死亡之組」日、荷首戰只會保守和局機率大 主推2.5小分與正比1：1

世界盃小組賽E組 荷蘭vs.日本 比賽時間：6/15 04：00 本屆的死亡之組F組，首輪就迎來焦點戰役，由小組頭號種子「橙衣軍團」荷蘭，交手二號種子「藍武士」日本。兩隊都有各自的問題，荷蘭近幾年鋒線無力，頭號前鋒孟菲斯‧迪佩(Memphis Depay)剛傷癒復出狀態成謎，最倚重的邊路射手科迪‧加克波（Cody Gakpo），今年在母隊狀態也不佳，從近兩場熱身賽就可看出，0入球輸給阿爾及利亞，2：1勝烏茲別克也只進靠12碼點進入球，火力貧弱。 不過防守端是荷蘭最大優勢，由隊長范戴克（Virgil van Dijk）領軍的後防堪稱豪華，最火力不足的情況下，高後衛的定位球爭點，或許是他們打開僵局的關鍵。就球隊整體體質來說，下限不低但走遠很難，比賽應該多會呈現焦土大戰，和局或低比數的可能較大。 日本近幾年持續成長，但本屆三笘薰（Kaoru Mitoma）、遠藤航（Wataru Endo）等主力傷退，影響不小，進攻能力存疑，雖有進球能力，開大比較困難。不過防守端則是另人放心，主教練森保一（Hajime Moriyasu）改造的三後衛體系開花結果，要從他們手中入球也並不容易，近三場比賽都

世足運彩／厄瓜多主拚防守 象牙海岸靠轉會籍戰力升級 推薦倒打高賠「不讓分勝」

世界盃小組賽E組，厄瓜多以強勁防守迎戰象牙海岸。厄瓜多防守堅韌，歷經南美資格賽僅失1球；象牙海岸則引入雙重國籍新血，狀態火熱。專家建議選擇象牙海岸受讓一球，甚至可考慮不讓分勝的高賠率選項。

世足運彩／德國洗刷過去2屆恥辱要強攻 古拉索不管比數只會拚進球看好3.5大分

德國隊在世界盃首戰對古拉索，將全力求勝以洗刷過去兩屆的恥辱。雖然古拉索希望能打進隊史首球，但德國有意以大比分開局，讓分盤高達3至5球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。