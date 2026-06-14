世足運彩／德國洗刷過去2屆恥辱要強攻 古拉索不管比數只會拚進球看好3.5大分

世界盃小組賽E組 古拉索vs.德國

比賽時間：6/15 01：00

德國在2014巴西世界盃奪冠，似乎就陷入魔咒，2018俄羅斯世界盃首戰0：1輸墨西哥，2：1贏瑞典，卻以0：2敗給南韓，在小組賽墊底。2022卡達世界盃，德國又是首戰被日本在下半場連進2球逆轉1：2，次戰與西班牙11：21，第3輪4：2贏哥斯大黎加，卻因為日本又擊敗西班牙，德國淨勝球比輸西班牙，以小組第3無緣淘汰賽。這一屆強隊都散居各組，德國這一組稍微有競爭力的是非洲的象牙海岸，其他南美厄瓜多次了些，古拉索是荷甲二隊，實力與其他隊伍差了非常多。這一屆的德國沒有老愛拌腿的亞洲南韓與日本，除了要擺脫過去2屆的積弱，在首戰就要大開殺戒了。

大家對古拉索不熟悉，他人口才15.6萬人，創下最少人口數能晉級會內賽資格紀錄。對棒球比較熟的台灣朋友比較知道以前荷蘭棒球隊，在打經典賽時徵召許多古拉索在大聯盟球員，如果跟你說「荷屬安地列斯」，大概就有些印象。

古拉索的球員有許多在荷甲以及英冠踢球，還是有些可以一提的。3月亞洲行，1：5輸澳洲，就連隊到中國也以0：2落敗。5月的熱身賽古拉索1：4蘇格蘭，整隊體系不成熟而崩盤。許多球隊在搶隊史首勝、首積分，古拉索的目標只是踢進隊史第1球，所以他們不管對誰，就是放膽進攻，不管輸了幾球。

這一場台灣運彩的讓分盤有讓3球，甚至開出讓5球的盤，這在世界盃算相當罕見的。德國要強攻，古拉索要拚第1球，所以大球3.5是比較有機會的。

主推薦：

總分3.5大球

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德國讓二球