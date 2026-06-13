世足運彩／兩隊都少靈魂人物但莊家更看好森巴軍團 Gemini預測「巴西2：1險勝」

世界盃小組賽C組 巴西vs.摩洛哥

比賽時間：6/14 06：00

2026世界盃C組首戰即迎來重磅對決，但雙方靈魂人物卻面臨不同處境。摩洛哥防線核心阿格德因傷缺陣，讓上屆殺入四強的北非鐵壁出現致命漏洞；而巴西王牌內馬爾同樣飽受病號困擾。這使得兩軍的邊路拉扯與中場防守成為勝負手，特別是摩洛哥在失去防守支柱後，如何抵擋森巴軍團技術流的鋒線壓迫，將是本場最關鍵的對位考驗。

兩隊近五年兩度交手各取一勝，實力在伯仲之間。從國際盤口來看，巴西不讓分主勝賠率來到2.33，相較於客勝的4.327，顯然莊家態度更傾向於這支南美強權。雖然摩洛哥近期在攻守兩端的數據略具優勢，但巴西高居世界頂尖的戰力評級與強烈的市場共識，成為不可忽視的實力天平。

在C組積分尚未開張的情況下，兩軍搶勝意圖強烈。摩洛哥擅長穩固防守與快速反擊，而巴西則具備頂級的空間破壞力。綜合考量摩洛哥防線的不完整性與巴西的頂尖戰力底蘊，這場勢均力敵的對決，預期將由巴西技高一籌，最終以 2比1 險勝對手，搶下小組賽開門紅。

主推薦：

巴西勝、不讓分勝

其他推薦：

2.5球大分

正確比分：

巴西2：1摩洛哥

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網