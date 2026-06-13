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世足運彩／盤口認可摩洛哥咬盤能力但低估主勝空間 GPT推薦「巴西勝出」與正比2：1

聯合新聞網／ 台北訊
巴西確定少了內馬爾，但從盤口看仍有勝出投注空間。 法新社
巴西確定少了內馬爾，但從盤口看仍有勝出投注空間。 法新社

世界盃小組賽C組 巴西vs.摩洛哥

比賽時間：6/14 06：00

巴西面對世界排名只差一席的摩洛哥，讓球若落在半一而非深開一球以上，莊家其實已先把上屆四強黑馬的防守韌性算進價格。這種盤不是強行造熱巴西，而是承認摩洛哥有咬盤能力，同時仍把勝負重心壓在巴西這邊。

國際不讓分平均賠率主勝2.33、和局3.86、客勝4.327，主勝沒有低到失去投注價值，和局被拉在偏高位置，代表市場並不太相信雙方長時間互鎖成平。以整體實力校正後的評估，巴西約高出摩洛哥4分多，搭配主勝機率接近六成，這不是單靠名氣撐盤，而是莊家低估主勝空間仍在。

歷史交手也讓這場更有心理層次：1998年世界盃巴西曾3比0擊敗摩洛哥，2023年友誼賽摩洛哥則以2比1還以顏色。摩洛哥有反擊速度與防線紀律，足以讓巴西不舒服，但小組賽首戰巴西若要掌握分組第一主導權，不能只滿足於控球漂亮。

投注方向以巴西勝出最有價值，讓球若停在巴西讓半球可直接支持；若升到半一，仍可接受但要防贏一球的盤口折損。比分看巴西2比1，大小球偏向2.5球大，合理劇本是巴西靠前場個人能力撕開缺口，摩洛哥至少製造一次反擊威脅。

主推薦：

巴西勝、不讓分勝

其他推薦：

2.5球大分

正確比分：

巴西2：1摩洛哥

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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