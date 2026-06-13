快訊

染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

陳光復頭重創仍住院…民進黨下周徵召澎湖縣長 妻吳淑瑾可望代夫出征

偷拍前男友風波後 又遭控嗜血「邀上節目、拍分手MV」炎亞綸內幕全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／卡達想爆冷只有聲量沒有空間 GPT推薦「瑞士勝」與「全場至少3球」

聯合新聞網／ 台北訊
瑞士與卡達兩隊攻守成熟度不是同一層級，瑞士全拿3分勢在必行。圖為瑞士隊長扎卡(左)卡達隊長阿菲夫(右)。 法新社
瑞士與卡達兩隊攻守成熟度不是同一層級，瑞士全拿3分勢在必行。圖為瑞士隊長扎卡(左)卡達隊長阿菲夫(右)。 法新社

世界盃小組賽B組 瑞士vs.卡達

比賽時間：6/14 03：00

B組卡達與瑞士之戰，阿菲夫與阿里若無法在瑞士中後場壓迫下拿到第一時間出球，卡達的反擊速度很容易被札卡與阿坎吉這條軸線切斷；瑞士前場只要恩波洛能把禁區支點做出來，卡達防線就得長時間承受第二波攻勢。

國際不讓分賠率開出卡達勝11.17、和局5.70、瑞士勝2.363，這不是單純看好強隊而已，而是把卡達爆冷空間壓得相當窄。客勝仍保留在2倍以上，反而顯示莊家沒有把瑞士熱度推到過低位置，對投注端來說，瑞士勝仍有盤口投資價值。

近況差距更直接。瑞士近5戰3勝2和，攻進11球只失3球，場均積分達2.2，門前製造險境的把握度明顯優於卡達；卡達近5戰1勝1和3敗，只進3球失7球，場均積分0.8，進攻斷點太多。2018年卡達曾以1比0擊敗瑞士，這段交手紀錄會讓冷門敘事有聲量，但現在兩隊攻守成熟度已不是同一層級。

B組先前波赫與加拿大踢成1比1，瑞士若首戰全取3分，立刻能取得出線主導權。此戰方向看客勝，並偏向全場3球以上；卡達若被迫提前壓出來，反而更容易把比賽節奏交給瑞士。

主推薦：

瑞士讓分勝

其他推薦：

全場3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup05 卡達 瑞士 ChatGPT

延伸閱讀

世足球星／後場防線大腦 瑞士「鐵衛」阿坎吉成最穩後盾

世足球星／亞洲盃9球金靴MVP 前鋒阿里力扛卡達晉級希望

世足運彩／瑞士特快車要輾壓卡達 贏一球似乎還嫌不夠看好讓1球勝

世足運彩／預測4：0大勝！看好瑞士十字軍擊穿卡達防線強勢超越讓分

相關新聞

世足運彩／兩隊都少靈魂人物但莊家更看好森巴軍團 Gemini預測「巴西2：1險勝」

2026世界盃C組首戰即迎來重磅對決，但雙方靈魂人物卻面臨不同處境。摩洛哥防線核心阿格德因傷缺陣，讓上屆殺入四強的北非鐵壁出現致命漏洞；而巴西王牌內馬爾同樣飽受病號困擾。這使得兩軍的邊路拉扯與中場防守

世足運彩／實力天平強烈傾斜「首戰即決戰」 Gemini主推瑞士獨贏、正比3：0

瑞士足球隊在2026年世足賽B組首戰中對陣主隊卡達，擁有強大攻勢與必勝心態，預期將全取3分。卡達近期狀況不佳，瑞士在實力與賠率上均占優，預計比數為3比0或3比1。

世足運彩／卡達想爆冷只有聲量沒有空間 GPT推薦「瑞士勝」與「全場至少3球」

瑞士在世足小組賽對戰卡達，賠率顯示瑞士勝算明顯。瑞士近期表現佳，近5戰獲得3勝2和，攻擊力強。而卡達近期狀況不佳，僅1勝3敗。專家建議投注瑞士勝。

世足運彩／等24年才重返世界盃！ 看好土耳其小將征服澳洲主推不讓分勝

土耳其隊在距離上次參賽世界盃已逾24年，此次將面對澳洲，期待新星如艾達古拿和丹尼斯古爾的表現。專家推薦土耳其不讓分，預測其具備高壓應對能力，將全力爭勝。

世足運彩／戰雙強前打海地得先拿幾球當保險 看好蘇格蘭讓一球過關與2.5大球

世界盃小組賽B組，蘇格蘭將於6月14日遭遇海地。儘管海地面臨政治動盪，但仍以足球讓人驚艷。蘇格蘭需贏得更多進球，以鞏固晉級的優勢，預測讓球1球將成焦點。

世足運彩／開打後最硬的一場！森巴軍團火拼上屆殿軍摩洛哥 主推巴西不讓分

巴西隊在23屆世界盃小組賽對摩洛哥，期望以其明星球員和強大實力開門紅。摩洛哥則主打防守反擊，教練誓言力爭獎盃。主推薦巴西不讓分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。