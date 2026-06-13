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世足運彩／等24年才重返世界盃！ 看好土耳其小將征服澳洲主推不讓分勝
世界盃小組賽D組 土耳其vs.澳洲
比賽時間：6/14 12：00
站上加拿大溫哥華球場，迎戰澳洲隊的土耳其球員，這一刻他們心中充滿感動。因為他們自2002年奪得世界盃季軍以來，等了24年才站上這個位置。
土耳其隊內有多位新星值得期待。一個是綽號土耳其梅西的皇家馬德里新秀艾達古拿，一個是波圖前鋒丹尼斯古爾，還有一個是尤文圖斯的基蘭耶迪斯。面對經驗及，素質未達頂級的澳洲防線，應可壓制。
看好土耳其重返世界盃，一定全力團結傾力求勝，且陣中多員長年致力於歐洲賽事，技術及心裡抗壓層面已習慣高壓管理，面對澳洲應可過關。
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