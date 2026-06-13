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世足運彩／戰雙強前打海地得先拿幾球當保險 看好蘇格蘭讓一球過關與2.5大球

聯合新聞網／ 文/鬍子哥
蘇格蘭先對海地必須多贏幾球，保持至少能以分組第3擇優晉級淘汰賽的優勢。 路透通訊社
蘇格蘭先對海地必須多贏幾球，保持至少能以分組第3擇優晉級淘汰賽的優勢。 路透通訊社

世界盃小組賽C組 蘇格蘭vs.海地

比賽時間：6/14 09：00

海地國內政治動盪，卻能拿到世界盃會內賽資格，總教練上任17個月都因為旅遊與安全理由，沒踏上海地國土。海地是我12個邦交國當中在這一屆踢進會內賽2個之一，這一屆從血統認同而找了許多美加與法國出生的球員，感覺並沒那麼差，所以海地在熱身賽能以4：0大勝紐西蘭，但是隨後對南美強隊祕魯，遭到1：2逆轉，面對成熟防守球隊的後勁不足問題浮現出來。

蘇格蘭在歐洲資格賽與丹麥、希臘同組，能以分組第1直接取得資格並非僥倖。這一組有世界排名第6巴西以及第8摩洛哥，蘇格蘭先對海地必須多贏幾球，保持至少能以分組第3擇優晉級淘汰賽的優勢，勢必以身材上的優勢強取豪奪。

蘇格蘭的讓一球賠率相對B組的瑞士與卡達好了很多，海地也不是毫無招架之力，贏球比較難企盼，進球應該還有希望，這樣的2.5大球就會在雙方都進球情形下開出來。

主推薦：

蘇格蘭讓一球

其它參考推薦：

總進球數2.5球大球、兩隊都進球

2026世足賽

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